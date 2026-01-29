El Valencia Basket levanta un partido intenso contra el Maccabi

Archivo - Kameron Taylor, en un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado este jueves por un engañoso 94-83 al Maccabi Rapyd Tel Aviv durante la jornada 25 de la fase regular de la Euroliga, en un partido resuelto a mitad del cuarto y último periodo con una reacción local liderada de cara al aro por Kameron Taylor y Jean Montero.

En el Roig Arena, los anfitriones comenzaron bien, pero se estancaron pronto en siete puntos y flojearon ante Roman Sorkin en el poste bajo hasta ver cómo el Maccabi volteaba el escenario (7-11). Igualmente Jaylen Hoard destacaba en el ataque visitante, con poca respuesta 'taronja' más allá de lo que inventasen Brancou Badio y sobre todo Omari Moore.

Así lo mostró el 21-27 del cuarto inicial, sin que hubiera funcionado Nate Reuvers en el juego interior. Por ello, Pedro Martínez movió varias piezas al empezar el segundo cuarto y sus pupilos se acercaron (25-27). La respuesta fue un triple frontal de Tamir Blatt, lo cual contagió a sus compañeros T.J. Leaf e Iffe Lundberg para ampliar la distancia nuevamente.

Los locales buscaron ataques en la 'pintura', con protagonismo de Jaime Pradilla, y además Jean Montero tomó el relevo encestador de Moore. Aun así, el conjunto entrenado por Oded Kattash seguía acertado en el aspecto ofensivo y el Valencia echaba de menos al lesionado Matt Costello. Eso sí, la inercia cambió a 1:04 del descanso por un triple de Kameron Taylor.

Se le unió otro triple de Josep Puerto desde un lateral bajo la bocina final del segundo acto (44-50). De hecho, al comienzo del tercer periodo lograron los locales un 7-0 de parcial que ya les enchufó por completo. Aunque el plantel israelí dio otro estirón (57-64) por obra de Marcio Santos y del doble base con Lundberg y Blatt, la lucha era candente.

Con 66-68 se agotó el minuto 30 y el cuadro 'taronja' tenía un arma en ciernes, que era que Neal Sako despertase del todo. Dicho y hecho, el alto pívot de Aubergenville brilló en la intimidación y a raíz de eso asentó el Valencia su imagen hasta ir 85-79 arriba. A 2:31 de acabar el partido, un parón por 'challenge' de Pedro Martínez benefició aún más a sus pupilos.

Mayor beneficio fue la eliminación por cinco faltas de Jimmy Clark III, que estaba siendo bastante incisivo en las filas visitantes, y para colmo su compañero Marcio Santos cometió también su quinta personal. Sin dudar, el cuadro valenciano aprovechó la coyuntura con un par de buenas defensas y cerró el triunfo para situarse con balance de 16-9 en lugares cabeceros.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 94 - MACCABI TEL AVIV, 83 (44-50, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (), Badio (12), Taylor (17), Pradilla (9) y Sako (12) --quinteto inicial--; López-Arostegui (-), Reuvers (4), Key (-), Montero (19), Moore (12), Thompson (2), De Larrea (1) y Puerto (6).

MACCABI TEL AVIV: Lundberg (12), Clark III (12), Rayman (7), Hoard (9) y Sorkin (4) --quinteto inicial--; Blatt (9), Santos (8), Lavi (-), Brisset (8), Leaf (14) y Dowtin Jr (-).

--PARCIALES: 21-27, 23-23, 22-18 y 28-15.

--ÁRBITROS: Nedovic, Sukys y Cici. Eliminaron por faltas personales a Clark III y Santos en el Maccabi Tel Aviv.

--PABELLÓN: Roig Arena, 7.994 espectadores.

--INCIDENCIAS: En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exjugador Brad Branson.