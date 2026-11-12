El Valencia Basket muestra sus buenas hechuras ante el Bayern

T.J. Shorts, en un partido con el Valencia Basket. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha ganado en casa este jueves por 102-87 al FC Bayern de Múnich durante la jornada 11 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, con protagonismo del base normacedonio T.J. Shorts para dar el triunfo al equipo local y ayudarle a establecer un nuevo récord en el máximo torneo continental.

En el Roig Arena, y pese a notadas ausencias en su juego interior, los 'taronjas' pusieron pronto tierra de por medio con un parcial de arranque de 10-2. Oscar Da Silva respondió con puntos para el conjunto alemán, pero Gonzalo Corbalán guio desde el perímetro otro arreón del Valencia (17-8).

Miles Norris y sobre todo Austin Wiley evitaron males mayores para el Bayern en un primer cuarto (29-19) donde Dylan Osetkowski, con un triple a la vuelta de una revisión arbitral, le había hecho temblar. Eso sí, el inicio del siguiente periodo dejó claro que los anfitriones estaban en racha positiva por la versatilidad de sus anotadores y su defensa sólida.

Emergió entonces Andreas Obst para alivio de los visitantes, incluyendo un triple respondiendo a otro anterior de Corbalán. Pese a eso y al ahínco de Da Silva dentro de la 'pintura', el Valencia amplió sus rentas por obra de Armoni Brooks en tiros cercanos y Neal Sako directamente en poste bajo.

El hilo conductor del equipo valenciano era T.J. Shorts, si bien Mario Saint-Supéry, Álvaro Cárdenas y el citado Corbalán le daban oxígeno por si acaso el marcador volvía a estrecharse tras un descanso que alcanzaron con 52-41. Y en la reanudación por momentos lo pareció, en especial cada vez que Rokas Jokubaitis veía el aro, a la par que Da Silva seguía muy activo.

Frente a eso, actores secundarios como Jasiel Rivero y Kameron Taylor conservaron la renta para un Valencia que agradecía la flojera de Duane Washington en el Bayern. Tras agotar el minuto 30 con 73-65 en el luminoso y habiendo hecho la goma, los locales asentaron su dominio de la mano de Shorts, Cárdenas y Saint-Supéry en la dirección y generación de juego.

También continuó enchufado Osetkowski, quien puso el 86-69 mediado el cuarto cuarto gracias a un triple esquinado, la misma esquina desde donde un par de minutos más tarde metió otro Josep Puerto. La principal baza del conjunto germano era aún Obst, pero Washington no estaba al mismo nivel y su entrenador, Anton Gavel, tampoco encontró soluciones en sus suplentes.

Paulatinamente se fue apagando el Bayern y el tramo final del partido sirvió para que la afición 'taronja' disfrutase sin sobresaltos de otra victoria más de los suyos, rubricando el mejor arranque de su historia en la máxima competición europea. Así, los pupilos de Xavier Albert tienen un balance de 8-3; en cambio, el cuadro de Múnich acumula un balance de 3-8.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 102 - FC BAYERN MÚNICH, 87 (52-41, al descanso).

--EQUIPOS:

VALENCIA BASKET: Saint-Supéry (6), Shorts (14), Taylor (7), Osetkowski (9) y Sako (11) --quinteto inicial--; Puerto (10), Cárdenas (9), Moore (-), Brooks (14), Gueye (2), Corbalán (10) y Rivero (10).

FC BAYERN MÚNICH: Jokubaitis (10), Obst (22), Da Silva (12), Lucic (4) y Thiemann (6) --quinteto inicial--; Washington (13), Giffey (), Voigtmann (-), Beauchamp (4), Norris (4), Jessup (2) y Wiley (10).

--PARCIALES: 29-19, 23-22, 21-24 y 29-22.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Vilius y Bissang. Eliminaron por faltas personales a Da Silva en el Bayern de Múnich.

--PABELLÓN: Roig Arena.