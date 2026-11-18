Archivo - Álex Mumbrú junto a Xavi Albert durante su etapa como entrenador del Valencia Basket - IMQUALITY / JAVIER BERNAL - Archivo

Valencia Basket no quiere aflojar ante la reanimada Virtus de Mumbrú

El conjunto 'taronja' busca seguir al frente de la Euroliga en la visita de un equipo que viene de romper ante el Panathinaikos un mal momento

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket defenderá de nuevo su condición de primer clasificado de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 en la visita al Roig Arena de este jueves (21.00 horas) de la Virtus Bolonia italiana, un rival que llega animado tras romper del mejor modo posible un mal momento y entrenado por un viejo conocido como el español Alex Mumbrú.

El equipo 'taronja' cerró la duodécima jornada de la máxima competición continental con su novena victoria, trabajada en Belgrado ante el Partizan serbio (64-76), y tratará de alargar su buen momento logrando completar con la décima un doble compromiso semanal que hasta ahora se le ha atragantado un tanto.

De hecho, el conjunto que entrena Xavi Albert hizo pleno en la primera semana con dos partidos de la Fase Regular, pero no lo logró en las dos siguientes, con un balance de una victoria y tres derrotas, aunque ahora tiene una buena opción de repetirlo aprovechando que juega ante su afición y para continuar manteniendo la ilusión que arrastra desde la temporada pasada.

El triunfo en el Belgrado Arena no fue excesivamente brillante, pero evidenció que el Valencia Basket también puede ganar en otros escenarios en los que no imponga su fuerte ritmo en ataque y que cuenta con otros argumentos. De todos modos, al amparo de su público buscará recuperar esas credenciales que le distinguen y después de haber firmado su peor anotación del curso.

El actual campeón de la Liga Endesa querrá sacar partido a que una de las debilidades de la Virtus es su defensa, con casi 90 puntos recibidos por encuentro hasta el momento y, a domicilio, ante el Fenerbahce turco, sólo ha podido impedir menos de 80 puntos, aunque no le valió para evitar la derrota.

Además, lejos de Bolonia, las prestaciones del equipo italiano bajan un tanto y aunque ha sumado dos victorias en sus seis salidas, ha perdido en las dos más recientes, ante el Hapoel Tel Aviv israelí y el Anadolu Efes turco. En Valencia, ha perdido en sus tres últimas visitas en la Euroliga, una mala racha que inició tras precisamente ganar en La Fonteta en mayo de 2022 y clasificarse para la final de la EuroCup que acabaría conquistando.

Con todo, el conjunto valenciano esperar seguir con su buen momento y encadenar su séptima victoria consecutiva entre todas las competiciones, y la décima en los últimos undécimos choques, una racha con la que aplacó rápidamente su peor momento del año con tres derrotas seguidas. Lo hará con la buena noticia de la vuelta de Nikola Mirotic y aún sin Nate Reuvers.

Enfrente, una Virtus que llega con un balance de 5-7 y con Alex Mumbrú como técnico, en lo que será el reencuentro del catalán con la que fue su afición entre 2022 y abril de 2024 cuando fue destituido, y con Albert, que fue su asistente y su relevo.

Además, el conjunto italiano se plantará en el Roig Arena con una sonrisa después de haber puesto fin este martes a una racha de cinco derrotas seguidas, tres de ellas en su pabellón, y haberlo logrado además ganando a uno de los 'cocos' de la Euroliga como el Panathinaikos griego, un equipo con un arsenal ofensivo muy potente y al que dejó por debajo de los 80 puntos (84-79). Una plantilla sin grandes estrellas y donde sobresale Aliou Diarra, que promedia 12,2 puntos, 7,1 puntos y casi dos tapones por partido.

"Creo que la Virtus va a plantear un partido en el que para los dos equipos va a ser un toma y daca de dinámicas, de situaciones rápidas. Espero un partido de mucha alternativa y de mucha velocidad", apuntó Xavi Albert en declaraciones facilitadas por el club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Saint-Supéry, Taylor, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Mirotic, Cárdenas, Brooks, Moore, Puerto, Gueye, Corbalán y Rivero

VIRTUS BOLONIA: Frazier, Carr, Alston Jr, Kokila y Diouf --posible quinteto inicial-- Diarra, Hackett, Moore, Edwards, Baldasso y Ferraro.

--ÁRBITROS: Latisevs, Vyklicky y Peer.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/