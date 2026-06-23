El Valencia Basket quiere coronarse en el Palau

Jean Montero y Matt Costello celebran la victoria del Valencia Basket durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa entre el FC Barcelona y el Valencia Basket, disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça y el Valencia Basket afrontan este miércoles en el Palau Blaugrana (20.00 horas) el cuarto partido de la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, un duelo con el primer punto de campeonato para el conjunto 'taronja' y con obligación de victoria para los blaugranas si quieren alargar la serie y forzar el regreso al Roig Arena para un quinto y definitivo encuentro.

La final llega a su cuarto capítulo después del 2-1 favorable al Valencia Basket, que recuperó el factor pista con su triunfo del lunes en Barcelona (80-88) y se colocó a una sola victoria de conquistar la segunda Liga Endesa de su historia, nueve años después del título logrado en 2017, también con Pedro Martínez en el banquillo. El Barça, en cambio, afronta ya un escenario límite para evitar que termine su temporada y mantener vivo el último baile de Xavi Pascual.

Hasta ahora, la serie ha cambiado de piel casi en cada partido. El primer duelo fue un intercambio ofensivo histórico resuelto en laprórroga con un 112-113 para el Barça tras dos triples decisivos de Will Clyburn. El segundo fue un ejercicio de dominio valencianista (102-75) y el tercero confirmó el crecimiento del conjunto de Pedro Martínez, capaz de resistir una remontada local después de haber llegado a mandar por 18 puntos y volver a poner tierra de por medio.

En ese cambio de tendencia ha emergido con fuerza Jean Montero. El base dominicano ha sido el jugador más determinante de la final y viene de firmar 29 puntos en el tercer partido para conducir al Valencia Basket en el Palau. Junto a él han ido apareciendo nombres distintos según el contexto del encuentro: Braxton Key aportando energía y físico, Sergio de Larrea dando personalidad al juego exterior o piezas como Kameron Taylor, Brancou Badio u Omari Moore castigando desde distintas posiciones.

El equipo valenciano intentará repetir el rendimiento que le ha convertido en uno de los mejores visitantes del curso y contará además con el apoyo de más de 250 aficionados desplazados desde Valencia en cuatro autobuses organizados por el club. La única baja confirmada sigue siendo la de Xabi López-Arostegui, mientras que Nate Reuvers ya regresó a la rotación en el tercer partido.

En el lado blaugrana, el gran argumento competitivo pasa por la respuesta mostrada en el tercer encuentro. El Barça levantó un -18 hasta igualar el marcador en el último cuarto gracias al liderazgo de Tornike Shengelia y al impulso de Darío Brizuela, aunque terminó pagando el esfuerzo cuando el Valencia recuperó el control del partido.

También necesitará más producción exterior. Clyburn, decisivo en el primer encuentro y héroe del asalto inicial al Roig Arena, apenas ha tenido continuidad desde entonces, mientras que Kevin Punter tampoco ha encontrado regularidad en la serie. El Barça sí ha encontrado más estabilidad en jugadores como Laprovittola, Parra o el propio Shengelia, convertido ahora en el principal sostén ofensivo del equipo.

La incógnita física sigue estando en Juani Marcos, baja en el tercer partido por un esguince de tobillo y todavía duda para el cuarto. Pascual deberá decidir también si mantiene las variantes utilizadas en la rotación interior para intentar reducir el impacto del rebote ofensivo valencianista y evitar que el ritmo vuelva a favorecer a los visitantes.

El precedente inmediato invita a pensar en otro partido abierto. De los doce precedentes históricos en finales que llegaron al cuarto encuentro con 2-1, en cinco ocasiones el equipo visitante cerró el título ese mismo día y en siete el conjunto local logró forzar el quinto. Este miércoles, uno de los dos caminos se convertirá en realidad: o Valencia celebra su segunda Liga en el Palau o el Barça se gana el derecho a volver al Roig Arena.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Laprovittola, Cale, Vesely, Brizuela, Núñez y Parra.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués, Reuvers y Cárdenas.

--ÁRBITROS: Conde, Caballero y Olivares.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.00/Movistar+, DAZN, Orange y 3Cat.