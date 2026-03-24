El Valencia Basket quiere el 'Top 4'

Archivo - Brancou Badio con Valencia Basket - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha conseguido este martes la primera victoria de su historia en casa contra Olympiacos (85-84) en la Jornada 33 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido decidido por dos tiros libres del base Sergio de Larrea en los últimos segundos y que permiten al cuadro taronja regresar al 'Top 4', que otorgar el factor cancha en los 'Playoffs'.

Los de Pedro Martínez, que llegaron a estar nueve puntos por debajo, se mantuvieron en la lucha con el base senegalés Brancou Badio (15) y Jean Montero (13) como máximos anotadores. Precisamente, una falta a tres segundos para el final forzada por el dominicano, que regresaba al equipo pero que tuvo que retirarse, sirvió a los locales dos tiros libres para ganar. De Larrea no falló y los valencianos lograron auparse a la cuarta plaza (21-12).

Seis puntos del ala-pívot búlgaro Sasha Vezenkov impulsaron al cuadro griego en el arranque del duelo en el Roig Arena (3-6), donde los de Pedro Martínez salieron dispuestos a olvidar las últimas derrotas continentales ante Real Madrid (96-79) y Barça (62-66). Una canasta y un triple del senegalés Brancou Badio servía la primera ventaja para los locales (8-6) en un primer cuarto en el que el equipo de Georgios Bartzokas manejó pequeñas rentas.

No fue hasta el final del primer parcial cuando Valencia Basket consiguió ponerse de nuevo por delante gracias a un triple del estadounidense Braxton Key (23-21), y el pívot francés Neal Sako -máximo anotador de los suyos en la primera mitad (8)- garantizaba el 25-23 casi sobre la bocina.

Sin embargo, la falta de acierto exterior y, sobre todo, la incapacidad para cerrar el rebote empezaron a pasar factura al cuadro taronja. Vezenkov y el escolta Tyson Ward, que llegaron al descanso con 15 y 10 puntos respectivamente, castigaron a los de Pedro Martínez, que vieron cómo su rival se escapaba nueve puntos, máxima diferencia del encuentro, tras un parcial de 2-11 a un minuto del intermedio (39-48).

Aún así, el base norteamericano Darius Thompson respondió con un triple que recortaba distancias, pero un tapón de Vezenkov al tiro final del dominicano Jean Montero dejó el +8 para el conjunto heleno, mejor ataque de la máxima competición continental, en el luminoso (42-50).

La reacción taronja no se hizo esperar y fue patente nada más regresar de vestuarios, avalada por la mejora desde la línea de 6,75. Un 7-0 de salida dejó al equipo a solo un punto (49-50) y el 12-2, con tiro de tres de Badio incluido, volvió a poner a Valencia Basket arriba por primera vez desde el primer cuarto (54-52).

Los intercambios de golpes se sucedieron mientras el Roig Arena cuestionaba algunas decisiones de los colegiados, como la diferencia de tiros libres -tras el tercer cuarto, seis veces se fue el Valencia Basket a la línea de personal, por 26 de los griegos-. Al parcial de 8-0 de los de Bartzokas contestaron los locales con cinco tantos que igualaban en duelo, aunque Thomas Walkup apareció para ofrecer al conjunto visitante una ligera ventaja con la que afrontar el cuarto definitivo (67-69).

En él, las defensas se impusieron y los jugadores buscaron golpear desde la línea de tres. Evan Fournier trató de hacer despegar a Olympiacos con un triple y Badio respondió de la misma manera para apretar todo (70-74). Los de Pedro Martínez se mantenían en el partido y dos tiros libres de Montero situaban el empate a 1:22 del final (79-79).

Una pérdida de los griegos y recuperación de Montero permitió a Braxton Key dar ventaja a Valencia a menos de un minuto (81-79). Unos segundos frenéticos en los que el dominicano golpeaba y Fournier, de nuevo de tres, adelantaba a Olympiacos (83-84) con solo 13 segundos por jugarse.

Un manotazo del francés a Montero, que acabó tocado, dio a Valencia la oportunidad de ganar de la mano de Sergio de Larrea, que anotó los dos tiros libres. Quedaban dos segundos, y Fournier erró el tiro para precipitar la primera victoria de los taronja sobre los griegos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 85 - OLYMPIACOS, 84 (42-50, al descanso).

-EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (6), Badio (15), Puerto (5), Pradilla (6) y Sako (10) --quinteto inicial--; Taylor (3), Reuvers (5), De Larrea (3), Key (12), Montero (13), Moore (7) y Costello (-).

OLYMPIACOS: Walkup (6), Papanikolaou (-), Dorsey (6), Vezenkov (17) y Milutinov (5) --quinteto inicial--; Ntilikina (4), Ward (15), Morris (-), Peters (10), Jones (9) y Fournier (12).

--PARCIALES: 25-23, 17-27, 26-19 y 18-15.

--ÁRBITROS: Nedovic, Koljensic y Konstantinovs. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.