Archivo - Nathan Reuvers, Valencia basket - Europa Press/Contacto/German Vidal Ponce - Archivo

El Valencia Basket reclama el 'Top 4' en Bolonia

Los de Pedro Martíner dieron un paso al frente en el segundo tiempo para sacar un triunfo importante

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket doblegó (81-94) a la Virtus Bolonia este viernes en la jornada 35 de la Euroliga para colocarse cuarto (22 triunfos) y acariciar de manera matemática su presencia en los 'playoffs' en el año de su regreso a la máxima competición continental.

Los de Pedro Martínez vencieron en su visita a Bolonia con una seria segunda parte, ante un rival que no se jugaba nada pero que vendió cara su piel. Nate Reuvers dejó una exhibición para el recuerdo, con 33 puntos (máxima del Valencia en Euroliga), 10 rebotes y 44 de valoración, y Jean Montero (18 de valoración) fue también importante en su regreso.

La exhibición de Reuvers (23 de valoración al descanso) marcó ya el partido en un primer tiempo muy errático de ambos equipos. El equipo italiano estuvo más coral, encontrando a Carsen Edwards, Saliou Niang y Mouhamet Diouf, pero los italianos no tuvieron freno para un Reuvers de nuevo acertado en la reanudación.

La lesión de Luca Vildoza no ayudó a una Virtus que, con la destitución de Dusko Ivanovic la semana pasada, no supo funcionar ante un Valencia más liberado en su ritmo. El equipo 'taronja', sin Kameron Taylor, elevó su acierto y controló el desenlace con un Montero recuperado para la causa en un momento decisivo, con 22 triunfos para confiar en ir directos a los 'playoffs' y con factor cancha, objetivos de los tres partidos que quedan.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS BOLONIA, 81 - VALENCIA BASKET, 94. (43-44, al descanso).

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Edwards (26), Vildoza (5), Niang (12), Alston Jr. (10) y Diouf (6) --quinteto inicial--; Smailagic (2), Hackett (1), Ferrari (3), Morgan (8), Diarra (4), Jallow (-), Akele (4).

VALENCIA BASKET: Montero (11), Moore (7), Thompson (2), Costello (6) y Sako (6) --quinteto inicial--; De Larrea (6), Puerto (3), Badio (15), Pradilla (5), Reuvers (33), Key (-).

--PARCIALES: 20-22, 23-22, 20-27, 18-23.

--ÁRBITROS: Belosevic, Latisevs y Silva. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Virtus Arena.