El Valencia Basket recupera sensaciones en el Roig Arena

Kameron Taylor con Valencia Basket - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha cosechado este martes una victoria ante el Paris Basketball (98-84) en la jornada 23 de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que, guiado por un Kam Taylor que se fue hasta los 28 puntos, llevó siempre la iniciativa para sellar un resultado que le permite afianzarse en la cuarta posición de la tabla.

Tras dos derrotas consecutivas ante Fenerbahçe (82-79) y AS Monaco (92-101), el conjunto 'taronja' supo reaccionar al amparo del Roig Arena y ofrecer un triunfo para homenajear a Pedro Martínez, que este martes superaba al legendario Miki Vukovic como entrenador con mayor número de partidos dirigidos en el equipo (232).

El alero estadounidense Kam Taylor, con 28 puntos y 33 de valoración. y el pívot francés Neal Sako, que rozó el 'doble-doble' con 12 tantos y nueve rebotes, comandaron el ataque de los valencianos, que con un balance de 15-8 se agarran con fuerza al 'Top 6'.

Un 12-2 de salida encarriló el duelo para los 'taronja' y provocó el primer tiempo muerto del conjunto de Francesco Tabellini, que vio en la reanudación cómo el dominicano Jean Montero ponía un 'gorro' y en la jugada siguiente 'enchufaba' un triple que ponía la máxima diferencia del cuarto (15-2). Y es que fue precisamente el acierto desde la línea exterior el que permitió a los locales conservar la renta en la decena de puntos.

Con un 50% en tiros de tres -cinco de diez-, con el alero Kameron Taylor y el pívot Matt Costello como máximos exponentes, mantuvieron a raya a los franceses, a los que frenaron también con cinco tapones. Mientras, Montero destacaba en la faceta más solidaria, con seis asistencias en los primeros diez minutos.

Los valencianos lograron mantener la intensidad y no se confiaron ante un rival que no se rompió a pesar de la diferencia. Su sensacional 72% de acierto en tiros de dos no bastó para alejar a un conjunto parisino que mejoró desde la línea de 6,75 y que se agarró al base Justin Robinson, gracias al cual se marcharon solo ocho abajo al descanso (50-42).

En la reanudación, el Valencia Basket evidenció su concentración con un 10-0 que les hacía despegar en el marcador (60-42), aunque pronto el Paris incrementó su intensidad defensiva para dificultar la incursión en la pintura de los 'taronja'. Encontró soluciones desde la línea de tiros libres, y a pesar de llegó a mandar por +19, un par de fallos de tres en sus últimas posesiones le hicieron llegar con 17 tantos de ventaja al parcial definitivo (70-53).

Los franceses, mucho más empleados en defensa, trataron de provocar pérdidas 'taronjas' dando velocidad al juego y a falta de dos minutos peligraba la ganancia de los locales (88-80). No se descuidó el equipo de Pedro Martínez, que amarró su renta para sellar su decimoquinto triunfo en la competición. El jueves, espera el Bayern de Múnich.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 98 - PARIS BASKETBALL, 84 (50-42, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Badio (8), Montero (9), Taylor (28), Pradilla (7) y Sako (12) --quinteto inicial--; Puerto (-), Reuvers (6), De Larrea (4), Key (5), Moore (7), Thompson (3) y Costello (9).

PARIS BASKETBALL: Hifi (8), Rhoden (9), Stevens (8), M'Baye (7) y Faye (3) --quinteto inicial--; Cavaliere (2), Robinson (14), Herrera (6), Dokossi (7), Shahrvin (4), Morgan (12) y Ouattara (4).

--PARCIALES: 27-16, 23-26, 20-11 y 28-31.

--ÁRBITROS: Javor, Zamojski y Peer. Eliminaron por faltas personales a Braxton Key.

--PABELLÓN: Roig Arena.