Willy Hernangómez: "Debemos tomar esto como una experiencia de aprendizaje para ser mejores"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Willy Hernangómez ha descrito este jueves "como una experiencia de aprendizaje para ser mejores" su temprana eliminación en el Eurobasket, tras haber sido quinto en el Grupo C por su derrota (86-90) contra Grecia durante la jornada 5 y no conseguir billete para los octavos de final.

"Obviamente no ha sido la forma en que queríamos terminar este torneo para nosotros, para Sergio, pero también estoy superorgulloso de todos mis compañeros y de todo el cuerpo técnico. Creo que debemos tomar esto como una experiencia de aprendizaje desde el primer día", dijo Hernangómez en rueda de prensa desde el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).

"Tenemos un futuro brillante, tenemos jugadores jóvenes con mucho talento que se han presentado en este campeonato por ejemplo en su primera vez jugando duro, luchando cada partido. Así que es un trabajo en progreso, todavía hay mucho por hacer para mejorar, pero debemos tomar esto como una experiencia de aprendizaje para ser mejores de cara al futuro y a los próximos torneos", aseveró el jugador del Barça.

"Jugamos con un nombre que llevamos en el pecho, jugamos por nuestro país. Así que trabajamos por lo mismo y esto es 'La Familia'. Queremos estar listos para trabajar, listos para mejorar siempre con sacrificio y disciplina. Y, como he dicho antes, creo que tenemos un futuro brillante, tenemos jugadores jóvenes y es hora de seguir trabajando, de ponernos las pilas, de mejorar, de ayudarnos mutuamente y nunca, nunca perder la alegría por lo que hacemos", subrayó el capitán de esta selección.

"Es algo que ha pasado de generación en generación desde Rudy [Fernández], que está aquí, desde antes que él, y ahora nosotros y para el futuro. Nos divertimos haciendo lo que hacemos juntos, dentro y fuera de la cancha, y será igual para las próximas generaciones", concluyó.