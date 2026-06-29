Willy Hernangómez: "Tengo muchas ganas de demostrar que puedo ser un gran jugador"

Archivo - Willy Hernangómez antes de un partido con la selección española - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot Willy Hernangómez afronta "con muchísima felicidad" la convocatoria con la selección española de baloncesto para los partidos ante Dinamarca y Georgia de la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar y también para "demostrar" que puede ser "un gran jugador" y encontrar un sitio donde le puedan dar "confianza" en un momento donde su futuro en el Barça no parece claro.

"Me tomo esta convocatoria con muchísima felicidad por esta oportunidad de estar en la selección, de afrontar estas 'ventanas' con muchas ganas y dar lo mejor de mí mismo, lo que me piden los compañeros, lo que me piden Chus, disfrutar. competir. Ahora mismo del futuro no tengo nada claro, lo que sí puedo decir es que tengo muchas ganas de seguir trabajando y poder demostrar que puedo ser un gran jugador y tener un sitio donde tenga la oportunidad para que me den confianza", señaló Hernangómez a los medios antes del entrenamiento del equipo en la Caja Mágica.

El madrileño está "muy ilusionado y superfeliz por la oportunidad de venir a formar parte de 'La Famlia'" y ponerse "bajo las órdenes" de Chus Mateo y "poder empezar a trabajar con todos los compañeros en este proyecto de cara sobre todo al Mundial". "Me lo tomo como una oportunidad y como un momento para poder disfrutar de baloncesto, sobre todo agradecido y con ganas de competir con estos dos partidos que tenemos por delante y de seguir haciendo este grupo tan importante y tan bueno que se nota que está", remarcó.

El pívot acude como capitán a esta concentración por lo que está para "cualquier cosa que el equipo necesite" y para estar "a disposición de ayudar y de compartir experiencias". "También no sólo a exigirme a mí mismo sino a todos. Es una situación muy corta y tenemos dos días para poder prepararlo y sobre todo que disfrutemos de poder juntarnos, de competir los entrenos, de estar preparados para los partidos, de dar el cien por cien y disfrutar de este partido en Madrid, con nuestra gente que espero que se llene el pabellón y que pasemos una buena tarde de baloncesto y que disfruten", indicó.

"Siempre estoy agradecido de poder venir con la camiseta de la selección. Siempre que he podido y que se me ha permitido, he estado disponible y para mí era una oportunidad sobre todo de poder estar bajo las órdenes de Chus, que tiene muchas ganas y que le conozco desde hace años cuando estábamos en Madrid. Quiero dar lo mejor de mí mismo y aportar todo lo que tenga, de ayudar a todos mis compañeros, de exigirme a hacerlo lo mejor posible y de disfrutar", afirmó el internacional.

Siendo "sincero", al jugador del Barça "el cuerpo y la cabeza" le pedían "venir" más que tener vacaciones. "Me siento en casa y necesitaba también poder estar así en un grupo humano increíble en el que te juntas con compañeros y con muchísimos amigos", apuntó.

"Ha sido un año muy largo, muy largo, y también estoy contento porque habré jugado más, menos, pero habré jugado creo que 93, 94 partidos y no me he perdido ninguno, y eso también es un poco todo el trabajo que se hace detrás para poder estar siempre disponibles", añadió al respecto.

Willy Hernangómez está contento de formar parte de un "un equipo con muchísima gente joven, pero con mucha experiencia también". "Hay gente que viene, pues como Hugo (González), de NBA, como Mario (Saint-Supéry) que viene de la universidad americana, y con gente que ha estado en anteriores 'ventanas' con Chus", recordó.