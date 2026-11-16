WNBA, NBA, FIBA y Sport Singapore anuncian a las promesas del primer Women's BWB Next Up en Singapur. - NBA

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Women's National Basketball Association (WNBA), la National Basketball Association (NBA), la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y Sport Singapore (SportSG) han anunciado los nombres de las 80 jóvenes promesas del baloncesto de categoría preuniversitaria procedentes de seis continentes que participarán en el primer Women's Basketball Without Borders (BWB) Next Up, que se celebrará en el OCBC Arena, en The Kallang (Singapur), de este miércoles a este sábado.

Según un comunicado compartido este lunes, entre las 80 participantes seleccionadas se encuentran Isabel Hernández, Anna Smykovskaia y María Carbo, las tres representantes españolas que participarán en esta edición inaugural de Women's BWB Next Up.

Las participantes tomarán parte en pruebas físicas, ejercicios de eficiencia del movimiento, estaciones de desarrollo de habilidades, competiciones 3 contra 3, seminarios sobre habilidades para la vida y partidos de 5 contra 5, bajo la supervisión de jugadoras, entrenadores y miembros del personal técnico actuales y antiguos de la WNBA, la NBA y la FIBA.

Entre ellos figuran Ariel Atkins (Los Angeles Sparks), campeona de la WNBA en 2019 y del Mundial 2022; Jordin Canada (Atlanta Dream), dos veces campeona de la WNBA y ganadora de la Commissioner's Cup de la WNBA en 2021; Bridget Carleton (Portland Fire), campeona de la Commissioner's Cup de la WNBA en 2024 e integrante de la selección canadiense; Kaitlyn Chen (Golden State Valkyries), campeona de la WNBA en 2026; Chelsea Gray (Las Vegas Aces), cuatro veces campeona de la WNBA y dos veces campeona del Mundial; Yuko Oga, miembro del Salón de la Fama de la FIBA; y Kristi Toliver, dos veces campeona de la WNBA.

Women's BWB Next Up 2026 será la tercera edición de BWB que se celebre en Singapur, después de que el BWB Asia tuviera lugar en el país en 2010 y 2025. Con el BWB Next Up, se seleccionará a las jugadoras y los jugadores con mejor rendimiento para participar en los eventos BWB All-Star que se celebrarán con motivo de los siguientes NBA All-Star y AT&T WNBA All-Star. La primera edición masculina de BWB Next Up tuvo lugar en Estambul (Turquía) en agosto de 2026.

Durante la ceremonia de clausura del evento se entregarán los siguientes galardones a las participantes que destaquen tanto por su rendimiento en la cancha como por sus dotes de liderazgo: el premio Kim Bohuny a la MVP, el premio Patrick Baumann al espíritu deportivo, el premio Sport Singapore 2026 a la campeona del concurso de triples, el premio a la MVP defensiva y el premio a la MVP de los 'playoffs'.

Desde 2001, BWB ha contado con más de 5.200 participantes procedentes de 150 países y territorios, y 155 antiguos participantes han llegado a jugar en la NBA o la WNBA. 23 antiguas participantes de BWB han dado el salto a la WNBA, y la NBA y la FIBA han organizado un total de 87 ediciones de BWB en 56 ciudades de 36 países de seis continentes.