Xavi Pascual dejará el Barça a final de temporada

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Xavi Pascual, dejará el club blaugrana al término de la presente temporada después de comunicar a la entidad que hará efectiva la cláusula de rescisión incluida en el contrato que le vinculaba al equipo hasta 2028.

"El FC Barcelona informa de que el entrenador Xavi Pascual i Vives ha comunicado al Club que hará efectiva, al final de esta temporada, la cláusula de rescisión presente en el contrato que le vinculaba con el club hasta 2028", anunció el FC Barcelona en un comunicado.

Así lo confirmó este miércoles la entidad blaugrana, que detalló que el final de la segunda etapa del técnico de Gavà al frente del banquillo del Palau Blaugrana, iniciada el pasado 17 de noviembre de 2025 en un momento "complicado a nivel deportivo" para el equipo, llega a su fin antes de lo previsto.

El club catalán agradeció a Pascual "el trabajo realizado durante estos meses" y le deseó "mucha suerte en el futuro", al tiempo que señaló que todas las partes están ahora centradas en "el objetivo común de terminar la temporada con el título de la Liga Endesa".

Pascual regresó al Barça el pasado noviembre para tratar de reconducir el rumbo de un equipo que no terminaba de arrancar con el anterior técnico Joan Peñarroya, aunque se encontró con una plantilla diseñada antes de su llegada y confeccionada con perfiles eminentemente ofensivos, como los de Kevin Punter o Will Clyburn, además de una falta de contundencia defensiva e intimidación interior.

Pese a ello, el técnico catalán logró cambiar inicialmente la dinámica del equipo y firmó un buen arranque de segunda etapa, aunque el Barça quedó pronto condicionado por las lesiones, especialmente la de larga duración de Nicolás Laprovittola, además de los problemas físicos sufridos a lo largo de esta temporada por Jan Vesely, Tomas Satoransky o el propio Clyburn.

Además, el club no incorporó refuerzos para paliar esas ausencias y Pascual tuvo que afrontar el curso con una plantilla corta y mermada en varios tramos decisivos de la temporada.

En su primera competición al frente del equipo, la Copa del Rey de Valencia 2026, el Barça superó al UCAM Murcia CB en cuartos de final (91-85), pero cayó en semifinales frente al Baskonia (67-70), equipo que terminaría conquistando el torneo tras ganar en la final al Real Madrid.

En la Euroliga, el conjunto blaugrana llegó a pasar varias jornadas situado entre los cuatro primeros clasificados, aunque acabó fuera de las posiciones de acceso directo a los 'Playoffs' y tuvo que disputar el 'Play-in' previo. Tras superar al Estrella Roja en el Palau Blaugrana (80-72), el Barça quedó eliminado ante el AS Monaco Basket (79-70), quedándose sin billete para los cuartos de final.

Ahora, al Barça le resta la Liga Endesa, en la que ocupa la cuarta posición a falta de dos jornadas para el final de la Liga Regular y depende de sí mismo para asegurar una plaza entre los cuatro primeros cabezas de serie de cara al 'Playoff' por el título, el gran objetivo competitivo de un equipo todavía castigado por las lesiones.

El futuro de Pascual podría aclararse en la rueda de prensa prevista para este jueves a las 11.30 horas, en medio de las informaciones que sitúan al técnico cerca del Dubai Basketball, uno de los nuevos proyectos potentes del baloncesto 'europeo' tras su estreno esta temporada en la Euroliga.

Pascual, nacido en Gavà el 9 de septiembre de 1972, inició su trayectoria en los banquillos en diferentes clubes catalanes antes de llegar al Barça para dirigir al filial en la temporada 2004/05. Un año después pasó a formar parte del cuerpo técnico del primer equipo como ayudante de Dusko Ivanovic y, el 14 de febrero de 2008, asumió el cargo de entrenador principal.

En su primera etapa al frente del conjunto blaugrana, que se prolongó hasta junio de 2016, se convirtió en uno de los técnicos más laureados de la historia de la sección al conquistar 19 títulos, entre ellos una Euroliga, cuatro Ligas ACB y tres Copas del Rey, además de llevar al equipo a cinco Finales a Cuatro de la Euroliga y nueve finales consecutivas de la Liga ACB.

Tras su salida del Barça dirigió al Panathinaikos BC, con el que ganó dos ligas y una Copa griega, y posteriormente al Zenit Saint Petersburg, donde conquistó una liga, una copa y dos Supercopas antes de regresar al Palau Blaugrana nueve años después. No obstante, pese a tener contrato hasta 2028, opta por rescindir el acuerdo --con una cláusula que ronda el millón de euros-- y podría irse en blanco o sumando un nuevo título de Liga.