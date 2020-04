Xavi Pascual: "En el libro de la Euroliga, el Barça de 2010 tiene una página hermosa"

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Zenit de San Petersburgo, Xavi Pascual, ha rememorado este jueves la Euroliga que conquistó en 2010 con el Barça en París, en una temporada casi perfecta en la que cree que escribieron una "página hermosa" en el libro histórico de la máxima competición continental.

"Me siento parte de una de las mejores temporadas, creo, de la Euroliga. Recuerdo que jugamos un gran baloncesto, con velocidad, agresividad en defensa y en ataque. Creo que en ese libro que algún día escribirá la Euroliga, estamos en una página hermosa", manifestó en 'The Crossover by Endesa' en conversación con el exjugador Joe Arlauckas.

Pascual se hizo con el premio 'Alexander Gomelskiy Coach of the Year' a mejor entrenador de la competición tras llevar a su equipo a un balance de 10-0 en la Fase Regular, de 5-1 en el 'Top 16', un 3-1 ante el Real Madrid en los 'Playoffs' y dos victorias en la 'Final Four' de París-Bercy; para un global de 20-2 en la Euroliga. En la final, el Barça superó al poderoso Olympiacos por 86-68.

No obstante, en 2016 y siguiendo un consejo de Ettore Messina, optó por poner fin a una exitosa etapa en el Barça. Entre febrero de 2008 y hasta el término de la temporada 2015/16, Pascual fue sinónimo de éxitos y conquistó cuatro Ligas ACB, cuatro Supercopas ACB, tres Copas del Rey y esa Euroliga de París.

"Recuerdo una vez con Ettore que tuvimos una conversación y me dijo: 'Está bien, ahora en Barcelona todo es perfecto para ti, pero realmente te sentirás un gran entrenador cuando salgas de tu país y ganes algo. En ese momento, realmente sentirás: 'Está bien, soy un gran entrenador'. Y realmente, tenía razón", reconoció Pascual, que se fue al Panathinaikos (dos Ligas y una Copa) y, en febrero de este año, cogió al Zenit de San Petersburgo del cesado Joan Plaza.

Llegar a esa cima, situada en esa página hermosa de color blaugrana dentro del futuro libro histórico de la competición, no le fue fácil al técnico catalán.. Quería hacer carrera en la ingeniería pero, haciendo caso a su entorno, dio un giro en su vida hasta dedicarse por completo a ser entrenador de baloncesto.

"Soy entrenador porque necesito sentir todos los días que soy parte del juego, que puedo ayudar a mis jugadores, que puedo ayudar a mi equipo a ganar. Y después de eso, sentir que el trabajo que hicimos fue bueno", se sinceró el técnico de Gavà.

Para Pascual, lo especial del baloncesto es tener enfrente un rival al que has estudiado para poder ganar. "Tengo dos, tres o cuatro días de preparación. Empiezo a ver partidos y a sentir qué puedo hacer, cómo puedo ayudar a mis jugadores a ganar. Es algo que está dentro de mí. Cuando pienso 'Está bien, esta es la forma, de esta manera probablemente podemos ganar', es por eso por lo que soy entrenador", explicó.

Y, empezando desde la base y pasando por el CB Gavà, Cornellà, CB Santfeliuenc, CB Olesa y CB Aracena, llegó al filial del Barça en 2004 y después de ser asistente en el primer equipo se hizo con las riendas, de manera provisional en un principio, cuando Dusko Ivanovic fue destituido a mitad de la temporada 2007-08. Pero, desde su pasado como técnico de base, tiene claro su consejo.

"Lo que tengo que decir a los entrenadores jóvenes es que, bueno, tienes que poner los pies en el suelo y tienes que pensar en cada decisión que tomas", explicó al respecto.

En la conversación, de hora y cuarto de duración, Pascual recordó que empezó a ser técnico de baloncesto para pagarse los estudios universitarios, rememoró el momento en que pasó de ser segundo entrenador a primer entrenador en el Barça con el despido Ivanovic, y detalló cómo es su día a día actual de confinamiento por culpa del coronavirus.