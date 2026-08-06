Xevi Pujol: "Empezamos un proyecto con una identidad muy clara"

El director deportivo del Barça de baloncesto, Xevi Pujol, en el Palau Blaugrana - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director deportivo del Barça de baloncesto, Xevi Pujol, ha asegurado que la sección inicia "un proyecto con una identidad muy clara", ha confirmado que la plantilla todavía no está cerrada y ha avanzado que faltan "un par de piezas" para completar el equipo, además de destacar la "mentalidad de baloncesto muy moderna" del nuevo entrenador, Aleksander Sekulic.

"Empezamos un proyecto con una identidad muy clara, quizá un poco diferente a la que el Palau está acostumbrado", señaló Pujol, en declaraciones facilitadas por el club, quien afronta su nueva etapa convencido de que el FC Barcelona debe aspirar a competir por todos los títulos.

El dirigente manresano explicó que su llegada al club supone "una responsabilidad muy alta". "Significa poder seguir desarrollando mi trabajo en un club destinado a luchar por todas las competiciones que juega, con una historia, una tradición, una reputación y un prestigio máximos. Intentaré aportar mi visión a la sección y estoy muy satisfecho de poder llegar aquí y empezar a vivir lo que significa formar parte de este club", afirmó.

Sobre el nuevo técnico, el esloveno Aleksander Sekulic, destacó que comparte su visión del baloncesto. "Es un entrenador con una mentalidad de baloncesto muy moderna, con capacidad para ser cercano al jugador y, al mismo tiempo, exigente. Consigue que sus equipos sean proactivos, sepan presionar de la manera adecuada en defensa y que en ataque busquen ser peligrosos desde los primeros segundos de posesión y atacar el rebote ofensivo. Es una idea con la que me siento muy identificado", explicó.

Pujol también pidió paciencia con una plantilla profundamente renovada y con numerosos jugadores sin experiencia en Europa. "Será un proceso. Los jugadores que están llegando tienen talento técnico y físico, pero necesitan un tiempo de adaptación al baloncesto europeo. Es un riesgo que decidimos asumir porque confiamos en ese talento. Lo importante es que todos trabajen con la mentalidad adecuada y entiendan la idea que el club quiere desarrollar", indicó.

Además, confirmó que el trabajo en los despachos continuará durante las próximas semanas. "Nos faltan seguramente un par de piezas. El mercado europeo está bastante avanzado, aunque su calendario no es el mismo que el americano y pueden surgir nuevas oportunidades. Tenemos que ser proactivos, analizar todas las opciones que aparezcan y encontrar jugadores que encajen con la idea y con las muchas piezas que ya tenemos", manifestó.

Por último, quiso poner en valor el papel del Palau Blaugrana como uno de los grandes activos del Barça. "Al Palau no se le puede exigir nada. Es un pabellón muy cercano a la pista, que sabe apretar cuando toca. He sufrido esa presión como visitante y notas la intensidad, el ruido y la incomodidad que genera. Viendo cómo está el mercado europeo, ese es uno de los grandes valores añadidos del Barça", subrayó.

"Hay algo que otros clubes no pueden comprar con todo el dinero del mundo: el sentimiento de pertenencia. Hay gente que lleva muchos años viniendo al Palau, una pasión que pasa de padres a hijos, y eso es un valor diferencial para este club", concluyó.