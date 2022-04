El Zaragoza se rebela ante el Barça y el Coosur Betis sale del descenso

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza superó (76-71) al Barça este sábado para alimentar sus opciones de permanencia en la apretada lucha por abajo en la Liga Endesa, descuidando el equipo culé su liderato, mientras que el Coosur Real Betis se llevó el duelo directo (76-93) ante el MoraBanc Andorra de la jornada 29 para salir de la zona de descenso.

El conjunto maño dio la campanada en un partido agónico que se decidió en los últimos segundos, cuando a 16 del final Calathes perdió el balón con el que el Barça podía igualar o dar la vuelta a un 73-71. Frankie Ferrari, un recién llegado que ejerció de auténtico líder, y Mekowulu, autor de 12 puntos en el último cuarto, fueron decisivos en la décima victoria del Basket Zaragoza.

El Barça quiso mandar de inicio pero el cuadro local se jugaba mucho, con varios equipos de abajo pendientes del Príncipe Felipe. Abrines, con siete triples y 26 puntos, acaparó el juego de un Barça que se ha dormido en su colchón, dos derrotas seguidas, en Liga como hizo en Euroliga, donde este martes empieza su 'playoff' ante el Bayern de Múnich. El Real Madrid, segundo, tratará de aprovecharlo.

La lucha por la salvación seguirá trepidante como no podía ser de otra manera, con buenas noticias también para Coosur Betis y Monbus Obradoiro. El equipo bético salió de la zona de descenso con su novena victoria, la tercera seguida, a costa de un MoraBanc Andorra (76-93) nuevo colista. Evans enseñó el camino a los béticos.

El base estadounidense empezó con 11 puntos en el primer cuarto y se fue a los 29, con siete triples y 29 de valoración. El acierto de tres fue general en los visitantes (17/28) para asaltar el Principado en un duelo dramático y directo. Evans repartió el juego en el último cuarto y Bertans y Báez finiquitaron el trabajo.

Otro cruce directo por acercar la permanencia se lo quedó el Obradoiro ante un Burgos que no supo hacer buena su victoria entre semana (77-82). Birutis, con 16 puntos, fue el líder de un conjunto gallego que no vencía a domicilio desde el pasado 23 de octubre. El gran partido de Jarell Eddie y Benite no fue suficiente para el equipo castellano, que se ve ahora penúltimo con nueve triunfos, mientras el conjunto gallego suma la décima.

Además, el sábado dejó la vuelta a la senda de la victoria del Joventut, tras dos derrotas, a costa de Urbas Fuenlabrada (92-75). 'La Penya', que iguala al Madrid en el segundo puesto con 19 victorias a la espera del encuentro de los blancos, tuvo un segundo parcial increíble de 35-18 que le puso en el camino recto hacia el triunfo. Willis (18 puntos y 22 de valoración) fue el mejor. Los madrileños, con dos derrotas seguidas, se quedan en 10 triunfos sin poder olvidar la pelea que se sufre por abajo.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 29.

-Sábado 16.

MORABANC ANDORRA - COOSUR REAL BETIS 76-93.

HEREDA SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO 77-82.

JOVENTUT BADALONA - URBAS FUENLABRADA 92-75.

CASADEMONT ZARAGOZA - BARÇA 76-71.

-Domingo 17.

REAL MADRID - RÍO BREOGÁN 12:30 h.

Fernando Calatrava - Francisco Araña - Andrés Fernández.

UNICAJA - LENOVO TENERIFE 12:30 h.

Carlos Peruga - Vicente Bultó - Fabio Fernández.

GRAN CANARIA - SURNE BILBAO BASKET 12:00 h.

Benjamín Jiménez - Martín Caballero - Héctor Báez.

BITCI BASKONIA - VALENCIA BASKET 18:30 h.

Emilio Pérez Pizarro - Jorge Martínez - Alfonso Olivares.

BAXI MANRESA - UCAM MURCIA 20:00 h.

García González - Arnau Padrós Feliu - Iyán González.