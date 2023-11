Ambros Martín: "Tenemos que pensar en nosotras mismas y en estar preparadas"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, aseguró que el equipo está "bien, tranquilo y mentalmente preparado" para afrontar desde este miércoles el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia, una cita donde su equipo debe "pensar" exclusivamente en sí mismo y en estar "preparado" en cada encuentro porque hay "un nivel muy parejo".

"El equipo está bien, tranquilo y mentalmente preparado para afrontar este Campeonato del Mundo. Lo más importante es confiar en el trabajo que venimos haciendo y ser conscientes de que vamos a tener partidos complicados", apuntó Ambros Martín en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El técnico canario pidió a su equipo "ser capaz de encarar correctamente cada partido, independientemente de si se gana o se pierde porque es un torneo muy largo". "El nivel está muy parejo y prácticamente todos los equipos van a perder algún encuentro", advirtió.

De cara al debut ante Kazajistán, Martín recordó que es un rival que "tiene un estilo de juego diferente" al que están "acostumbradas". "Pero más allá del rival, tenemos que centrarnos en nosotras y debemos pensar la mayor parte del tiempo en nosotras mismas, en estar preparadas. Ese debe ser el mensaje: lo más importante es España", sentenció.

Por su parte, una de las debutantes, Danila So Delgado, reconoció*p que tiene "una mezcla de sensaciones muy bonita". "Siento que represento a todas las niñas que soñamos con jugar en la Absoluta y es un orgullo que no me cabe en el pecho estar entre las elegidas. A nivel individual quiero aportar todo lo que pueda al grupo e irme a dormir orgullosa de mí misma por haberlo dado todo", aseguró.