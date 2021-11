Blázquez: "Es un riesgo cambiar de seleccionador a tres meses del Mundial, pero era necesario"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V.Blázquez, reconoció el "riesgo" que suponía cambiar de seleccionador nacional femenino a tres meses del Mundial, pero que era algo "necesario porque el equipo lo demandaba", mientras que mostró su deseo de que la final del Europeo masculino de 2028 pueda celebrarse en el Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano.

El organismo decidió prescindir de Carlos Viver el pasado mes de septiembre, aunque el técnico catalán tenía contrato hasta 2024, y encomendarse para el Campeonato del Mundo que se celebrará a partir de la semana que viene a José Ignacio Prades.

"Sí, es un riesgo, pero era necesario porque el equipo lo demandaba. Se estaba en un momento de juego que no era el ideal y lo hablé con Carlos y él entendió que no se estaba aportando lo que queríamos", señaló Blázquez durante su participación este martes en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, DAZN, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

De todos modos, el dirigente también dejó claro que no se había apostado por un "cambio radical". "Dimos paso a su segundo, José Ignacio Prades, para que liderase a la selección y que es una persona que venía realizando el trabajo con Carlos en estos últimos años", apuntó.

El valenciano recordó que estaban "en una semana importante" porque se iba a dar "el pistoletazo de salida" al Mundial con el Torneo Internacional que acogerá la localidad madrileña de Boadilla del Monte este fin de semana. "Ya estamos preparados para saltar de Madrid al Mediterráneo", recalcó.

La cita se celebrará en cuatro localidades, Castellón, Llíria, Torrevieja y Granollers, lejos de grandes sedes, aunque Blázquez no las ve como "sitios pequeños" sino como lugares donde "el balonmano femenino ha triunfado". "Necesitábamos sedes que no fuesen muy amplias y se quedase el evento difuminado", aclaró, puntualizando que las elegidas "son ciudades con historia de balonmano".

"Este es un Mundial de la ilusión donde todas las sedes se han volcado y donde el valor humano está por encima del organizativo", recalcó el dirigente, que dio las gracias por su apoyo a la Fundación Trinidad Alfonso, que les permite tener "tranquilidad y seguridad", y a "los patrocinadores y todos los estamentos del balonmano".

El presidente de la RFEBM cifró el impacto económico de este Mundial en "39 ó 40 millones directo de consumo" y de "280 millones" a nivel general y dejó claro que la selección femenina "siempre va a por el oro". "La plata de 2019 es un gran éxito y ellas saben lo orgulloso que estoy de su día a día y que mientras lo dejen todo en la pista no puedo pedirlas más", aseguró.

"Llevamos trabajando mucho tiempo con el deporte femenino y el punto de inflexión es donde nos marcamos un alto nivel de organización con un Mundial. Cuando llegué a la presidencia veníamos de organizar un Mundial masculino en 2013 y las chicas no podían ser menos, así que empezamos a trabajar", añadió el mandatario, que remarcó que la apuesta por el balonmano femenino la hacen porque están "convencidos" y a través de "pasos pequeños y con tiempo". "Se necesita dedicación y convicción, la obligación quizá nos lleve a caminos erróneos", advirtió.

BERNABÉU O METROPOLITANO PARA LA FINAL DEL EUROPEO DE 2028

El pasado sábado se hizo oficial que España organizará, junto a Portugal y Suiza, el Europeo masculino de 2028. "Perdimos una vez en 2026, pero no dos. Queríamos crear un Campeonato de Europa desde Iberia hasta el centro de Europa porque el balonmano no tiene fronteras", indicó.

En este sentido, confirmó que su objetivo es que la final de esa cita será en el Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano. "El primero que se ofrezca", bromó sobre sus preferencias. "En el Bernabéu se dan las condiciones idóneas con la remodelación, pero tenemos que convencerles y que crean en ello", detalló.

"La Federación Europea nos exige para la final un lugar con un mínimo de 18.000 espectadores y nosotros queremos ir un poco más allá. Tenemos claro que sea en Madrid, en el Metropolitano por la tradición deportiva del balonmano del Atlético o en el Bernabéu por su remodelación", sentenció.

Por otro lado, cree que se comunicó "demasiado pronto" la baja para el Europeo del año que viene de Alex Dujshebaev, pero tiene claro que hay que "preservar la salud de los jugadores". "Uno que no esté para jugar debe descansar y no forzar, no podemos machacarles y exigirles un poco más", admitió.

Blázquez también se refirió a las marca "especiales" de 'Hispanos' y 'Guerreras', con las que se reconocen a los dos combinados nacionales y de las que recibieron "críticas al principio". "Están valoradas en 260 y 220 millones respectivamente, y están registradas y blindadas para que sean el gran tesoro del balonmano español", afirmó.