Francisco Blázquez, nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la IHF

El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, durante el 40º Congreso Ordinario de la IHF - RFEBM

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, ha sido elegido este domingo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Balonmano (IHF, por sus siglas en inglés) durante el 40º Congreso Ordinario del organismo, celebrado en el hotel St. Regis New Capital de El Cairo.

El mandatario, que durante los últimos cuatro años ha ocupado un lugar en el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano (EHF), se postulaba al cargo por primera vez, y finalmente salió designado junto a la rumana Narcisa Lecusanu, que repite presencia. El egipcio Hassan Moustafa fue reelegido presidente de la IHF por mayoría absoluta y afrontará su séptimo mandato.

"Es una enorme satisfacción haber sido elegido para el Comité Ejecutivo de la IHF. Soy muy consciente de la responsabilidad que conlleva y creo que es un reto apasionante el seguir trabajando por nuestro deporte, ahora a nivel mundial. El balonmano español es una clara referencia en el concierto mundial, y nuestro modelo de gestión es buena prueba de ello, lo que posibilita que a nivel internacional se pongan los focos en España, algo que me hace sentirme tremendamente orgulloso", indicó Blázquez.

Además, la IHF también acordó la reelección de Elena Borrás como integrante de la Comisión de Arbitraje; y la elección por primera vez de Alazne Giraldo como integrante del Tribunal de Arbitraje.

Blázquez es también vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE) desde 2017 y vicepresidente de la Confederación Mediterránea de Balonmano desde 2019, así como presidente de la Confederación de Federaciones Deportivas Españolas (COFEDE) desde 2021. Además, en los últimos 12 años formó parte de la Comisión de Desarrollo de la IHF.