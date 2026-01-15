Los 'Hispanos' debutan con victoria ante Serbia en el Europeo - EHFEURO

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano venció (29-27) a la de Serbia este jueves en la primera jornada del Campeonato de Europa 2026, un gran estreno e importante dentro del exigente Grupo A pese a sufrir más en el segundo tiempo del Jyske Bank Boxen de Herning.

Los 'Hispanos', en busca de recuperar el podio continental, firmaron una primera mitad casi perfecta (19-15) y supieron sufrir en la segunda para empezar con buen pie la cita que organizan Dinamarca, Suecia y Noruega. Ian Tarrafeta, desequilibrante en el uno contra uno y autor de seis goles, fue elegido MVP del partido.