La internacional sueca Loui Sand se retira del balonmano tras ser diagnosticada de disforia de género

La jugadora de balonmano sueca Louise 'Loui' Sand, en las filas del Fleury Loiret HB francés, ha anunciado su retirada deportiva a los 26 años después de ser diagnosticada de "disforia de género", un resultado "liberador" después de haberlo pasado "increíblemente mal" y de sentir haber nacido "en el cuerpo equivocado".

"Lo he pasado increíblemente mal últimamente. Siempre he sabido de qué se trataba, lo que en cierto manera es bueno. Nací en el cuerpo equivocado", reconoció en un podcast en el que relató lo ocurrido desde que recibió el diagnóstico. "Quiero decirlo con mis propias palabras. Lo hago por mi propio bien, porque creo que es muy liberador poder poner todas las cartas sobre la mesa y decir de qué se trata", añadió.

Además, Sand aseguró que también lo comunica públicamente por el bien de su familia. "También lo hago por mis seres queridos, porque no deberían mentir sobre la verdadera razón por la que dejo el balonmano. No me importa si te gusto o no, lo principal es que finalmente me gusto", confesó.

Sand, 105 veces internacional con Suecia y bronce en el Europeo de 2014, reconoció que tanto el club galo como las jugadoras fueron "absolutamente maravillosos" al conocer su decisión. "Ahora es el momento de vivir mi vida de verdad. Estoy feliz de poder vivir mi vida como siempre quise", indicó.

Así, habló de cuál será el siguiente paso. "Uno debe comenzar con hormonas, siempre en contacto con los médicos y psicólogos sobre lo que se quiere operar o no. Tengo muy claro qué hacer, pero espero decirlo cuando llegue el momento", explicó a la cadena de televisión sueca SVT.

"Esta es una decisión que pensé desde hace mucho y he estado luchando con muchos pensamientos durante mucho tiempo. Es enormemente liberador no tener que responder a preguntas y mentir sobre algo. Siempre he sido una persona muy abierta, realmente no me he mordido la lengua. He recibido tanto amor que ni siquiera puedo usar el teléfono -por todas las llamadas y mensajes-", reconoció.

Por otra parte, relató que para su familia, sus amigos y su pareja, la también internacional sueca Emma Berglund, esto "no ha sido un shock". "Sin su apoyo, no sé cómo lo podría haber logrado. Estoy increíblemente agradecido de que me quieran", afirmó, antes de dar las gracias a los aficionados y las personas que le han mostrado su apoyo. "Todo el amor que recibí en Instagram y Facebook, mensajes privados y mensajes públicos, es absolutamente indescriptible", concluyó.