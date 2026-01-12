Jordi Ribera: "Tenemos el talento suficiente para poder luchar con todo el mundo"

Archivo - El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, atiende a los medios. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional absoluto masculino de balonmano, Jordi Ribera, defendió este lunes que los 'Hispanos' tienen "el talento suficiente para poder luchar con todo el mundo", antes del inicio del Europeo, que se diputa del 15 de enero al 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega.

"Atrevidos lo hemos sido siempre, es una selección que ha creído mucho en los valores de equipo y de grupo. Siempre somos un equipo que juega con todo el equipo que está alineado, los 16 jugadores, porque es importante que todo el mundo esté en óptimas condiciones de descanso para afrontar los minutos que le toque jugar. El factor equipo es el más importante, esa fortaleza", destacó en un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

Y deben construir "un equipo y esa fortaleza caminando juntos". "El bloque central lo hemos estrenado prácticamente en Suecia. Nos falta ese punto de automatismo entre los jugadores que juegan porque tienen poca experiencia y, por lo tanto, cuando lo conseguimos, yo pienso que tenemos el talento suficiente para poder luchar con todo el mundo", afirmó.

"El equipo está muy ilusionado, tiene buenas sensaciones, en un calendario dificilísimo, el sorteo no fue un gran sorteo para nosotros, nos tocó en la fase previa Alemania, Serbia y Austria, que ya nos eliminó del último europeo. Serbia tiene un muy buen equipo, que ya nos ha tocado en la eliminatoria del Mundial, y Alemania, que viene de quedar subcampeona olímpica y ya ha hecho bastante parte del cambio generacional. Con lo cual va a ser un grupo complicado, y en caso de que fuéramos para adelante, probablemente nos cruzaríamos con Dinamarca, Francia, Portugal y Noruega. Al que diseñó el sorteo habría que darle un premio", bromeó.

En esta situación, el objetivo de los 'Hispanos' "es ganar el primer partido, aunque sea un tópico". "Yo creo que los equipos crecen a partir de la competición. Y ahora a pensar en Serbia, y cuando terminemos con Serbia, no tendremos delante a Austria, y luego pensar en Alemania y pasar a la siguiente fase. No quiero en estos momentos plantearme unos objetivos, entonces prefiero ir paso a paso", valoró.

En plena renovación generacional, Ribera elogió la "fuerza, impulso e ilusión" de los más jóvenes, que vienen con "ganas de crecer". "Son chicos que van creciendo, que verdaderamente el salto cualitativo lo tienen que dar en los clubes, donde entrenan y compiten cada día. Nuestra obligación es sacar el talento con nuestras actividades. Yo creo que tenemos talento en la selección, falta que puedan tener experiencia, que algunos jugadores crezcan un poco en edad, en físico y en experiencia en las diferentes competiciones internacionales con los clubes", opinó.

"Sergey (Hernández) hay que pensar que desde el Mundial de 2016 ya empezó a entrar en la selección y es un jugador que ha ido creciendo, que ahora es uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y que ya ha sido campeón de Europa y ha tenido mucha experiencia con nosotros, estamos tranquilos. Sabemos que Gonzalo (Pérez de Vargas) y Rodrigo (Corrales) lo han sido todo en la selección, pero por diferentes circunstancias, especialmente médicas, no pueden estar. Esto es un punto de felicidad y de reto para nosotros y para ellos", comentó sobre la portería.

Ahora, la selección viene de perder la final del Torneo Internacional de España ante Portugal. "Al final tuvimos errores inocentes, de situaciones de pase que nos tenían que producir, fallamos unos lanzamientos que no habíamos fallado antes, y al final les dimos alas, y el resultado no justifica ni mucho menos lo que fue el partido. Nos fuimos un poco con esa sensación agridulce, pero a veces las derrotas también no dejan de ser un impulso. Después de grandes derrotas, no lo digo por ésta, se han generado grandes triunfos. Yo pienso que siempre hay que leer bien todo lo que pasa y sacarle el provecho máximo", analizó.

Finalmente, Ribera reconoció que es "un orgullo" dirigir a los 'hispanos' durante "10 años impresionantes". "Hemos ganado dos veces el Campeonato de Europa, hemos sacado dos medallas olímpicas, dos medallas en Mundiales, otra de plata en otro Europeo. Ha sido 10 años que hemos gozado de unos grupos de jugadores muy focalizados en la competición, bien preparados y, entre todos, hemos conseguido mantener siempre en un alto nivel nuestro deporte", concluyó.