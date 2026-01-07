El TIE 2026 arranca para los 'Hispanos' contra Eslovaquia

Los jugadores de la selección española masculina de balonmano, en el Navarra Arena. - RFEBM

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano se enfrentará este jueves (19.30 horas) al combinado eslovaco en su primera cita del tradicional Torneo Internacional de España (TIE), que se disputará hasta el domingo en el Navarra Arena de Pamplona a modo de preparación para el Campeonato de Europa que se celebrará desde el día 15 en Dinamarca, Suecia y Noruega.

"Llevamos varios días entrenando muy bien, con sesiones exigentes de unas dos horas. El grupo tiene muchas ganas de trabajar y es importante porque contamos con pocas ventanas de preparación y además es un equipo con novedades, con jugadores para los que esta es una de sus primeras experiencias de alto nivel", declaró el seleccionador Jordi Ribera a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Afrontamos el torneo con ilusión, sabiendo que los partidos también nos van a ayudar en esa puesta a punto y a comprobar si todo lo que hemos trabajado está dando resultado", afirmó. "Eslovaquia nos va a venir bien como primer rival. El año pasado fue un equipo al que solo pudimos superar en los minutos finales. Tiene buenos argumentos, juega con fluidez en ataque, es agresivo en defensa y presenta diferentes variantes. Será una buena prueba para que el equipo empiece a coger ritmo competitivo", dijo.

Luego definió a su plantilla como "un grupo joven, pero con hambre y ambición". "Tenemos una media de edad en torno a los 27 años, que creo que es óptima, incluso ligeramente inferior a la habitual en algunos equipos. Esa juventud se compensa con las ganas y la ambición, y además es un grupo equilibrado, con jugadores de experiencia y otros que quizá no la tienen todavía en la selección, pero sí a nivel de Champions. Todo eso les ha hecho crecer y la selección puede beneficiarse de ello", sentenció Ribera.

La selección eslovaca será la primera exigencia para los 'Hispanos' en su objetivo de rodarse. De sus siete enfrentamientos previos, España ha vencido en seis; el triunfo más reciente, durante el TIE 2025 en el Ciudad de Castellón, acabó en 34-30. La única derrota fue en 1997 en la ciudad eslovaca de Trnava, en el primer duelo entre ambos y que terminó 27-26.