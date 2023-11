Zoqbi y Arcos regresan a las 'Guerreras' para la última cita antes del Mundial

Ambros Martín apuesta por la continuidad del bloque para afrontar un Mundial que da billete a París 2024



El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, anunció este martes el bloque de 19 'Guerreras' que participarán en el Torneo Internacional de España 2023, que se disputará del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Deportes de Santander (Cantabria), con Japón, Serbia y Argentina como rivales y en la última prueba antes del Mundial.

Con el Campeonato del Mundo 2023, que se celebrará desde el 29 de noviembre en Dinamarca, Noruega y Suecia, a la vuelta de la esquina, este Torneo Internacional de España 2023 servirá a Martín para confeccionar el bloque definitivo de las 'Guerreras' que acudirán a la cita mundialista, última vía para España para estar en el Preolímpico y poder clasificarse para París 2024.

Argentina, Serbia y Japón serán los tres rivales de entidad para las españolas en el Torneo Internacional de España 2023, en una exigente prueba antes del más apacible, en teoría, debut mundialista contra Kazajistán, el 29 de noviembre.

El seleccionador nacional, Ambros Martín, apuesta por la continuidad del bloque pero en la convocatoria destsacan el regreso de jugadoras con experiencia como Darly Zoqbi, la vuelta de Paula Arcos o la entrada de Danila So Delgado, Paulina Pérez, Seynabou Mbengue y María Prieto O'Mullony.

Las Guerreras iniciarán la concentración el próximo lunes, 20 de noviembre, en Hoznayo (Cantabria), donde se alojarán durante una semana antes de partir hacia Dinamarca, concretamente hacia Frederikshavn, ciudad en la que disputarán la Preliminary y la Main Round del Mundial.

"Hemos dado continuidad al bloque de trabajo con el que venimos trabajando desde junio y la verdad que no ha sido nada fácil dejar fuera a otras jugadoras. Nos hemos basado en los estados de forma y el momento que atraviesan en sus respectivos equipos. Será aún más complicado hacer un último corte previo al finalizar el TIE", apuntó Martín.

En cuanto a Darly Zoqbi, que regresa a un gran torneo con la selección, aseguró que la portería es un "factor clave y muy exigente". "El caso de Darly Zoqbi es el ejemplo de que el rendimiento en su club y en una liga exigente como la rumana se ha ganado la convocatoria", apuntó.

"No he mirado DNI ni edad para hacer la convocatoria; lo más importante es llegar lo mejor preparadas posibles a un Campeonato del Mundo en el que no solo nos jugamos la medalla, también la presencia en el Preolímpico", argumentó el seleccionador.

Sobre la cita cántabra, aseguró que el lo pondrá en preparar y llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial. "En los partidos trataremos de poner objetivos concretos, sin tener en cuenta ni el rival ni el marcador. Será importante repartir minutos entre todas las jugadoras convocadas, para evitar desgastes y coger conceptos que consideramos muy importantes", valoró.

LISTA DE CONVOCADAS DE ESPAÑA.

PORTERÍA: Mercedes Castellanos (Costa del Sol Málaga) y Darly Zoqbi (Craiova).

CENTRALES: Alicia Fernández (Rapid Bucuresti), Carmen Campos (BVB Borussia Dortmund) y Silvia Arderius (Costa del Sol Málaga).

LATERALES IZQUIERDO: Lara González (Rapid Bucuresti), Alexandrina Barbosa (Brest Bretagne) y Danila So Delgado (Atticgo Elche).

LATERALES DERECHO: Paula Arcos (Vipers Kristianstad), Mireya González (HC Duranerea Braila), Sayna Mbengue (Gloria 2018 Bistrita - Nasaud) y María Prieto O'Mullony (Caja Rural Aula Valladolid).

EXTREMOS IZQUIERDO: Jennifer Gutiérrez (Rapid Bucuresti) y Amaia González de Garibay (Caja Rural Aula Valladolid).

EXTREMOS DERECHO: Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) y Paulina Pérez (Conservas Orbe Rubensa Porriño).

PIVOTES: Kaba Gassama (SG BBM Bietigheim), Lysa Tchaptchet (Vipers Kristianstad) y Eli Cesáreo (Costa del Sol Málaga).