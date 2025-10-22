El actual ganador Tadej Pogacar encabeza la lista de nominados al Vélo d'Or 2025

Archivo - Los ciclistas Tadej Pogacar (izquierda) y Jonas Vingegaard se saludan antes de una carrera - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

Ferrand-Prévôt, favorita al Vélo d'Or femenino tras su triunfo en el Tour de Francia

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La revista Vélo Magazine, publicación del grupo L'Équipe, ha dado a conocer este miércoles los finalistas para el Vélo d'Or 2025, el galardón que distingue al mejor ciclista del año -considerado el equivalente ciclista del Balón de Oro-, con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ganador del premio en 2024, parte como principal favorito para revalidar el galardón.

Pogacar, tras una temporada dominada por victorias en grandes vueltas, como el Tour de Francia o Critérium du Dauphiné, además del Mundial en ruta de Kigali (Ruanda) o el Europeo de ruta, y Monumentos y grandes clásicas como Il Lombardia, Lieja-Bastoña-Lieja, Flecha Valona, Tour de Flandes o Strade Bianche, es el gran candidato a revalidar este Vélo d'Or.

El esloveno tendrá como rivales a quienes han intentado hacerle sombra, incluso desde dentro de su equipo. Porque le acompañan en la lista de nominados por el luso João Almeida y el mexicano Isaac del Toro, mientras que su gran rival en las carreteras, el danés Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike), vigente ganador de La Vuelta 25, también está arropado por el británico Simon Yates.

Completan la lista el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ganador mundial contrarreloj, junto a su compañero y compatriota Tim Merlier, el irlandés Ben Healy (EF Education), el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

En categoría femenina, la francesa Pauline Ferrand-Prévôt se perfila como gran candidata tras conquistar el Tour de Francia Femmes y París-Roubaix en su primer año en esas carreras. El resultado de los votos se hará público el próximo 5 de diciembre durante una ceremonia en París.