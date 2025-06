Aleix Espargaró debutará el 9 de julio como ciclista profesional en el Tour de Austria

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lidl-Trek ha confirmado este martes que el español Aleix Espargaró, expiloto en el Campeonato del Mundo de MotoGP, hará el 9 de julio su debut como ciclista profesional integrando su equipo de desarrollo durante la 74ª edición del Tour de Austria, carrera que acabará el 13 de julio.

"Tras incorporarse al Lidl-Trek a principios de año como embajador, el expiloto de MotoGP Aleix Espargaró se prepara para afrontar un nuevo reto: su primera carrera ciclista profesional. El 9 de julio, Aleix participará en el Tour de Austria como parte del Lidl-Trek Future Racing, el equipo de desarrollo", indicó la formación estadounidense en su página web.

"Desde que se unió a la familia Lidl-Trek, Espargaró ha participado en campamentos de entrenamiento con el equipo y se ha beneficiado del entrenamiento del equipo de desarrollo. El catalán está listo para dar el siguiente paso en su trayectoria deportiva y se pondrá a prueba en la carrera por etapas de montaña en Austria", añadió el comunicado oficial.

"Estoy muy contento con cómo ha ido este año, que ha cambiado por completo mi vida y todo lo que hacía antes", dijo Espargaró a los medios del Lidl-Trek. "Ha sido increíble formar parte de un equipo tan grande. He crecido mucho como ciclista y he aprendido muchas cosas en estos seis meses. Me siento bien y tengo muchas ganas de competir y poner a prueba mis piernas contra algunos de los mejores ciclistas del mundo. Tendré un equipo fuerte a mi alrededor que me enseñará el oficio", agregó.

"También va a ser genial porque la semana antes de correr en Austria, competiré como invitación de MotoGP en Holanda. Será un buen reto, pero no tengo expectativas para mi debut en el ciclismo. Intentaré aprender todo lo posible, ayudar a mis compañeros y, lo más importante, ¡disfrutar del sufrimiento!", concluyó Espargaró en sus declaraciones.