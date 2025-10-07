El belga Thibau Nys defenderá su victoria en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026

Archivo - El ciclista belga Thibau Nys gana la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2025 - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Thibau Nys participará en la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca y defenderá en la cita de Benidorm el triunfo logrado en 2025, siendo el primer 'cabeza de cartel' que confirma su participación en la carrera, que llega a su cuarta edición.

"El belga Thibau Nys, ganador el año pasado de la prueba Elite masculina en el circuito alicantino, volverá el próximo domingo 18 de enero a los parques de Foietes y El Moralet para tratar de revalidar su título", anunció la organización de la carrera en un comunicado.

Corredor consagrado en ambas modalidades de ruta y ciclocross, Nys es campeón europeo Sub-23 en asfalto y campeón europeo absoluto en cross. "Es la primera gran estrella de la modalidad invernal del ciclismo en anunciar su calendario para la inminente campaña; y en él figura la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026", celebró la carrera.

"Tener a Thibau Nys con nosotros significa muchísimo", explicó el máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, Pascual Momparler. "Es el campeón de Europa, el campeón de Bélgica, y el hijo de una leyenda que llevó el ciclocross a todas las partes del mundo. Que él haya fijado su calendario e incluido de nuevo nuestra prueba es un sueño que, hace algunos años, era inimaginable", aseguró.

La relación de Thibau Nys con la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca es "estrecha y significativa" porque ha participado en sus tres ediciones y siempre ha subido al podio. En 2023 fue el ganador Sub-23, en 2024 acompañó a Wout van Aert y Michael Vanthourenhout en el tercer cajón del podio Elite y, este año, se impuso a Eli Iserbyt y Lars Van der Haar.

Thibau Nys, hijo de Sven Nys --leyenda del ciclocross belga--, hace años que es una promesa hecha realidad. Desde su salto a la categoría Sub-23, el conocido como 'Pequeño Caníbal' se ha reivindicado carrera a carrera hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la escena con los colores del conjunto Baloise-Glowi Lions.

En ciclocross fue campeón del mundo Sub-23 en 2023 y bronce absoluto este año, además de ser el vigente campeón tanto de Europa como de Bélgica. También hace sus pinitos en la carretera con el equipo Lidl-Trek, con quienes ganó el pasado mes de abril el Gran Premio Miguel Indurain para conocer en verano el Tour de Francia.