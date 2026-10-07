Benjamín Noval, Héctor Álvarez y Alejandra Neira se proclaman campeones de Europa de contrarreloj

El ciclista júnior español Benjamín Noval entrando en meta en la CRI masculina júnior del campeonato de Europa. - RFEC

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Selección Española de Ciclismo ha vivido este miércoles una jornada histórica en el Campeonato de Europa de Liubliana, conquistando tres de los seis títulos continentales de contrarreloj individual puestos en juego este miércoles, Alejandra Neira y Benjamín Noval en la categoría júnior y Héctor Álvarez en Sub23.

Las victorias en las pruebas masculina y femenina júnior de contrarreloj y en la masculina Sub23 elevan a cinco el número de medallas obtenidas por España en el Europeo tras el oro en ruta de Álvarez y la plata júnior de Aitor Martínez. Un balance extraordinario que poner de manifiesto el enorme talento de una generación de jóvenes ciclistas que permite mirar al futuro con la convicción de que España seguirá siendo una de las grandes potencias mundiales de este deporte.

El júnior de moda, Benjamín Noval, consiguió un triunfo de una emoción difícilmente superable. El asturiano completó los 22 kilómetros en 29:46.98, un registro que le ha permitido proclamarse campeón de Europa por apenas tres centésimas sobre el danés Malthe Risbjerg. La igualdad fue tal que en meta, que hubo que esperar a la confirmación definitiva de los tiempos para conocer quién se enfundaba el maillot continental.

Noval ya había marcado el mejor tiempo en los dos puntos intermedios, pero Risbjerg completó un sensacional último tramo y llevó la batalla por el oro hasta el límite. Finalmente, el título se quedó en manos del español. El triunfo completa una temporada histórica para Benjamín Noval, que después de conquistar en Montreal los títulos mundiales júnior tanto de contrarreloj como de ruta, añade ahora el Campeonato de Europa de CRI a un curso extraordinario.

Antes del oro de Noval, la primera gran alegría del día llegó de la mano de Alejandra Neira, que completó un sensacional tramo final para conquistar el título europeo júnior. Las corredoras afrontaron una contrarreloj de 22 kilómetros y 374 metros de desnivel positivo, con puntos intermedios en los kilómetros 8 y 16,3, sobre un recorrido que exigía combinar capacidad rodadora y una buena gestión del esfuerzo.

La belga Laura Five había marcado el mejor registro en ambos puntos intermedios y todavía aventajaba a Neira en 3,81 segundos a falta de 5,7 kilómetros. Pero la gallega firmó un formidable final de contrarreloj para darle la vuelta a la situación y detener el cronómetro en 35:45.65, superando a Five por 3,18 segundos.

Neira se quita así la espina de la contrarreloj del Mundial de Montreal, donde no pudo mostrar su mejor versión, y pone un brillante broche a una temporada en la que se ha reivindicado como una de las grandes referencias del ciclismo júnior mundial. Campeona del mundo en ruta y ahora campeona de Europa de contrarreloj, la española ha vuelto a demostrar que dispone de un repertorio completísimo y que es una ciclista capaz de brillar en escenarios muy diferentes.

Y el tercer oro español del día llevó la firma de Héctor Álvarez, que volvió a ofrecer un recital de potencia y capacidad rodadora para proclamarse campeón de Europa Sub23 de contrarreloj y completar un espectacular doblete ruta-CRI en Liubliana.

Después de la exhibición que le permitió conquistar el título en línea el pasado viernes, el alicantino demostró nuevamente su condición de ciclista total, dominando esta vez una disciplina completamente distinta. Álvarez fue el más rápido desde el primer punto intermedio y ha completado los 22 kilómetros en 28:44.70, a una media de 45,92 km/h.

IVÁN ROMEO COMPLETA EL EUROPEO CON UN TOP 10 EN LA CONTRARRELOJ ÉLITE

El ciclista vallisoletano Iván Romeo completó la actuación de la Selección Española en Liubliana con una décima posición en la contrarreloj Élite masculina. El de Movistar cubrió los 22 kilómetros en 29:14, a 57 segundos del esloveno Primo Roglic, que se ha proclamado campeón de Europa en su casa con un registro de 28:16. Bruno Armirail fue plata a 6 segundos y Maxime Decomble, el bronce a 28.