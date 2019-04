Betancur reina en la Klasika Primavera de Amorebieta

Publicado 14/04/2019 14:26:14 CET

El ciclista colombiano Carlos Betancur (Movistar) se ha proclamado este domingo vencedor de la 65ª edición de la Klasika Primavera de Amorebieta, de categoría UCI 1.1, al imponerse al esprint a su compatriota Carlos Quintero (Manzana Postobón) y a su compañero de equipo Eduard Prades, que han completado el podio de la cita.

El antioqueño, de 29 años, se erigió como campeón fruto del trabajo de los hombres de José Luis Jaimerena, que estuvieron presentes en todos los cortes y representados al completo en la selección final -21 ciclistas- antes de las últimas subidas a Montecalvo y Autzagane.

Tras las fugas de Barbero, Amador y Rubén Fernández, Betancur y Edu Prades se metieron en un grupo de seis -con Quintero (MZN), Higuita, Juaristi (EUK) y Bizkarra (EUS)- en el último paso por Muniketa. A partir de ese momento, fueron cuatro los ciclistas en el último descenso, y Prades se encargó de hacer hueco para que Betancur consiguiese la séptima victoria del Movistar Team masculino en 2019.

Al término de la prueba, Betancur mostró su alegría por conseguir su primer gran triunfo tras las dos etapas de la Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a Asturias, ambas en 2016. "Amorebieta es una carrera a la que siempre venimos con muchas ganas y, afortunadamente, hemos sabido trabajar bien como equipo para asegurar la victoria", indicó.

Tras pasar Autzagane juntos, teníamos claro que tanto Edu como yo nos lo podíamos jugar al esprint, y la verdad es que lo hemos sabido gestionar bien. Ha sido un excelente trabajo de equipo durante todo el día, y personalmente jugárnosla con dos colombianos ha sido también bonito", añadió.

Por último, explicó su emoción tras cruzar la línea de meta. "Ese abrazo que les he dado en meta, sobre todo a Higuita, es de ilusión, por el valor que le están dando al ciclismo jóvenes y equipos como ellos. Después de tantos 'palos', como dicen aquí en España, que me han dado en muchas ocasiones, ganar aquí en Amorebieta me ayuda y me da una motivación especial para trabajar por los importantes objetivos que vienen", concluyó.