Los campeones del mundo Noval y Neira lideran a España en el Europeo júnior de Liubliana

El ciclista español Benjamín Noval en el Mundial de Montreal 2026 - RFEC

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los campeones del mundo júnior de carretera, Benjamín Noval y Alejandra Neira, liderarán a la selección española en el Campeonato de Europa de ruta, que se disputará del 2 al 7 de octubre en Liubliana (Eslovenia), con dos bloques de seis corredores que tratarán de prolongar el buen momento del ciclismo júnior nacional.

En categoría masculina, Noval estará acompañado en la prueba en línea por Hugo Muñoz, Luca Martínez, Darío Gimeno, Aitor Michelena y Aitor Martínez, mientras que para la contrarreloj individual también han sido convocados Raúl López y Luca Martínez.

La carrera en línea masculina se disputará el sábado 3 de octubre sobre 110,5 kilómetros, con salida y llegada en Sencur y cinco vueltas a un circuito que incluye la ascensión a Mozjanca, de 2,1 kilómetros al 10,2 por ciento de pendiente media y rampas máximas del 15,8 por ciento.

En categoría femenina, Alejandra Neira encabezará un equipo formado por Aitana Gutiérrez, Naia Torrent, Naxara Odriozola, Lidia Castro y Lluna Jiménez, que competirá en la prueba en línea del domingo 4 de octubre sobre 66,3 kilómetros, con tres vueltas al mismo circuito de Sencur y la ascensión a Mozjanca como principal dificultad del recorrido.

El Campeonato de Europa se cerrará el miércoles 7 de octubre con las contrarrelojes individuales, en las que Neira y Jiménez representarán a España en la prueba femenina y Noval, López y Martínez harán lo propio en la masculina, ambas sobre 22 kilómetros entre Sencur y con el ascenso a Mozjanca incluido en un trazado que exigirá también capacidad para afrontar la montaña.

La convocatoria española llega al Europeo pocos días después del Mundial de Montreal, donde Noval y Neira se proclamaron campeones del mundo de carretera, y con ambos como referentes de unos equipos júnior que buscarán mantener en Eslovenia el protagonismo internacional mostrado durante la temporada.