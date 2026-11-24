MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Netcompany INEOS Cycling Team ha confirmado la firma de un nuevo contrato por parte del colombiano Egan Bernal, de 29 años, que así ha extendiendo una colaboración que comenzó en 2018 y que "ha brindado múltiples victorias", incluyendo dos triunfos en Grandes Vueltas.

"Se convirtió en el primer ganador colombiano del Tour de Francia en 2019 y sumó el título del Giro de Italia en 2021. Desde su regreso tras una grave caída durante un entrenamiento en 2022, ha reconstruido su carrera al más alto nivel, compitiendo tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia en 2026", agregó el INEOS en su nota de prensa.

El propio Bernal valoró su renovación, pero sin especificar hasta qué año. "Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores y en los más difíciles momentos de mi carrera. Después de un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de construir la próxima temporada con el equipo", comentó.

"Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas", añadió Bernal en sus declaraciones.

Geraint Thomas, director de Carreras del INEOS, definió a Bernal como "una pieza fundamental" para su equipo. "Su recuperación y sus logros desde entonces son increíbles. Es un campeón en toda regla. Los pilotos más jóvenes lo admiran y pueden aprender mucho de su determinación y de su forma de ser, tanto dentro como fuera de la moto. Todo el equipo está muy contento de que se quede", concluyó Thomas, exciclista de éxito también.