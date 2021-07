Enric Mas: "Nos vamos con un sexto puesto, pero con un sabor de boca amargo"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) reconoció "un sabor de boca amargo" con el final del Tour de Francia este domingo en París, donde firmó un sexto puesto en la general tras fallar en dos días que terminaron siendo "claves".

"Nos vamos con un sexto puesto, pero con un sabor de boca amargo. Estuve bastante bien en determinados días, sobre todo esa jornada final de montaña en Luz Ardiden, pero fallé en dos días que han acabado siendo claves. Tanto en Mont Ventoux como en el Col du Portet me sentí muy bloqueado de 'patas'", dijo.

Mas fue el mejor español en la general, pero se quedó con la sensación de haber podido lograr más. "Soy un corredor que lleva mucha cadencia y esos días no iba. No sé si este miércoles rendí peor por una mayor humedad. No lo sé, pero tenemos que buscarle algún tipo de solución a ese problema que he sufrido en los dos días y mejorar para el futuro", explicó.

El corredor del Movistar lamentó alfo de "mala suerte" con el equipo español. "El equipo ha estado de diez; hemos tenido un poco de mala suerte. El primer día ya perdimos a Marc, después Miguel Ángel tuvo unas cuantas caídas. Cosas de carrera, cosas que pasan y espero que me sirva la experiencia para el futuro", apuntó.

"De momento, el plan para estos días es descansar una semanita, luego volver a entrenar en altura y preparar La Vuelta al 100%, así como preparé el Tour, e intentar buscar el podio", dijo sobre su plan para las próximas semanas.