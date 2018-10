Froome: "El ciclismo es así, debo dar gracias de no sufrir ninguna lesión"

Publicado 07/07/2018 19:24:22 CET

El ciclista inglés Chris Froome (Team Sky) aceptó como parte del juego su caída este sábado en el estreno del Tour de Francia, por lo que sacó como positivo no haber sufrido "ninguna lesión" y solo haber perdido un minuto en una general a la que le queda aún mucha batalla.

"Me salí de la carretera en los últimos 10 kilómetros. Es una de esas cosas que pasan: sabíamos que el final sería nervioso y traicionero, y la tensión no deja de ser parte del juego", indicó tras 201 kilómetros entre Noirmoutier-en-l'Île y Fontenay-le-Comte.

Froome, campeón de la tres últimas ediciones de la ronda gala, se fue al suelo en el tramo final de la primera etapa del Tour. "Estábamos en cabeza del pelotón cuando todo sucedió, así que hay poco que pudiéramos haber hecho para evitarlo", explicó.

"El ciclismo es así, y todavía debo estar agradecido porque no he sufrido ninguna lesión. Todavía queda mucho de aquí a París", cerró el británico, quien acapara los focos no solo por su defensa del título sino por ser absuelto por la UCI días antes del inicio del Tour, tras su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España.