Jan Ullrich confiesa que le fue "difícil pedir ayuda" cuando entró en una depresión

BERLÍN 25 Mar. (dpa/EP) -

El exciclista alemán Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia de 1997, no esconde que le fue "difícil pedir ayuda" para acabar con sus adicciones y para salir de la depresión en la que cayó profundamente tras lo duro que fue el final de su polémica carrera en 2007.

Tras el escándalo de dopaje y el consiguiente final de su carrera profesional en 2007, Ullrich cayó en un profundo pozo. "Estaba en el fondo. El ciclismo siguió sin mí y eso me consumió. Entonces apareció el alcohol para bloquearlo", contó el ciclista de 51 años en un podcast de la cadena alemana 'NDR' llamado 'Salir de la depresión'.

Fue "entonces" cuando se deprimió "mucho". "Ya no disfrutaba con nada, sólo podía hacer lo mínimo. Dejé de entrenar y ya no me apetecía hacer los deportes que tanto me gustaban", contó Ullrich en una entrevista con los presentadores del 'podcast' Harald Schmidt y Ulrich Hegerl, presidente del consejo de la Fundación Alemana para la Investigación de la Depresión y profesor de la Universidad Goethe de Fráncfort del Meno, respectivamente.

"Cuando te entrenan desde pequeño para luchar y no rendirte nunca, es increíblemente difícil pedir ayuda", confesó el también campeón olímpico en ruta en Sydney 2000 y doble campeón del mundo de contrarreloj, que siempre se dijo a sí mismo que saldría de esta situación por sus propios medios.

"En algún momento, cuando ya no pude más, me di cuenta de que necesitaba ayuda", afirmó, reconociendo que las dos veces que fue internado en un centro le fueron de mucha ayuda y que en la actualdad se encuentra bien. "Tengo mis herramientas, como el deporte y el yoga", remarcó.

En el transcurso del estreno del documental de Amazon 'Jan Ullrich - The Hunted' en noviembre de 2023, Ullrich confesó que se había dopado poniendo de esta forma fin a años de silencio. Su carrera terminó cuando fue suspendido por su equipo T-Mobile en 2006 por sus vínculos con el médico español Eufemiano Fuentes y sancionado durante dos años por el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2012.