Juan Peralta y Javier Zahonero, nuevos seleccionador y coordinador nacional de ciclismo en pista

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha nombrado a Juan Peralta nuevo seleccionador nacional de ciclismo en pista, además de designar a Javier Zahonero coordinador nacional de la disciplina, ha confirmado este sábado el organismo federativo.

El exciclista navarro Juan Peralta, olímpico en Londres 2012 y Río 2016, cuenta con una dilatada trayectoria como pistard en la que destacan sus cuatro medallas en Copa del Mundo o sus 24 oros en Campeonatos de España. El exvelocista, además, ha podido especializarse en los últimos años dentro de campos como la biomecánica o la aerodinámica, además de asumir en los últimos meses el cargo de responsable de pista en la Federación Navarra.

Peralta calificó su designación como un "reto ilusionante". "Estoy lleno de energía para afrontar un proyecto muy motivante, que me llega en un momento en el que me siento preparado para aportar todo lo que he aprendido durante estos años. He podido trabajar con hasta siete seleccionadores, de los que he podido adquirir distintos conocimientos, al igual que de mi entrenador de toda la vida, Bill Huck", manifestó.

"Estoy muy agradecido al presidente, José Vicioso, al director técnico, Félix García Casas, y al coordinador de pista, Javier Zahonero, por esta oportunidad. Estamos convencidos de la forma en que tenemos que trabajar para poner a la pista nacional en el lugar que merece", continuó.

Por su parte, Javier Zahonero, Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con una extensa trayectoria como entrenador de deportistas de élite y docente universitario, asumirá el cargo de coordinador nacional de ciclismo en pista. Desde su cargo, junto a la dirección técnica, se encargará de programar, planificar y estructurar los programas de tecnificación y desarrollo de la pista nacional.

"El primer objetivo es programar este ciclo olímpico con la actividad centrada en el CEAR de Valencia, donde queremos que haya una actividad permanente, ampliando notablemente los días de concentración y tecnificación. La idea es crear un sistema generando unidades de trabajo por pruebas y con grupos pequeños para hacer trabajo específico", expresó.

"Nuestra ilusión es generar un modelo y una estructura de trabajo que nos permita que los ciclistas adquieran nivel para estar en los Juegos Olímpicos como objetivo principal. Tenemos capacidad y mimbres para construir un buen proyecto tanto en chicos como en chicas, potenciando sus cualidades y dotándolos de recursos para lograr objetivos a nivel internacional", finalizó.