Archivo - Llegada de una etapa a Les Borges Blanques (Lleida) en la Volta a Catalunya 2002 - VOLTA A CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Les Borges Blanques (Lleida) acogerá una salida de etapa de la 106 edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 22 al 28 de marzo de 2027, regresando así al recorrido de la ronda catalana por cuarta vez en su historia tras debutar en 1997.

Según ha informado este martes la organización de la carrera en un comunicado, el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Les Borges Blanques y la Diputació de Lleida garantiza un año más la presencia del territorio leridano en una de las citas destacadas del calendario UCI WorldTour.

El director general de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha valorado la alianza institucional y el papel de la comarca en el trazado de la próxima edición: "La Volta es una plataforma de proyección internacional que nos permite mostrar la diversidad paisajística, cultural y territorial de Catalunya. La colaboración con las instituciones y los municipios es fundamental para continuar consolidando la carrera y acercar el ciclismo de alto nivel a todo el mundo".

"En 2027, las Terres de Lleida volverán a tener un papel destacado en el recorrido de la Volta, con una salida de etapa desde Les Borges Blanques que contribuirá a dar visibilidad a Les Garrigues y a su territorio", ha añadido Peris.

Por su parte, el alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, ha reivindicado la tradición ciclista del municipio y el impacto de la prueba: "La Volta vuelve a un pueblo donde la bicicleta tiene historia. Nombres como Peries, Miró o Viladoms forman parte de la memoria deportiva de Les Borges, y recibir de nuevo la carrera es también una manera de reconocerlos".

Farran ha subrayado además que acoger de nuevo una salida supone una gran oportunidad para que los niños y jóvenes vean pasar a los mejores ciclistas del mundo y crezca la afición local, una idea a la que el presidente de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha sumado la promoción económica y gastronómica al señalar que con la marca Gust de Lleida buscan "hacer crecer la proyección del territorio en el ámbito deportivo, ligándolo a los elementos gastronómicos".

La organización de la 106 Volta Ciclista a Catalunya continúa ultimando los detalles de un recorrido que se dará a conocer próximamente y que volverá a reunir a algunas de las principales figuras del pelotón internacional.