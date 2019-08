Madrazo: "Ganar en la Vuelta es un sueño hecho realidad"

Publicado 28/08/2019 18:59:32 CET

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ángel Madrazo (Burgos BH) ha asegurado que el triunfo que ha logrado este miércoles en la quinta etapa de la Vuelta a España es un "sueño hecho realidad" para él, ya que además ha reforzado su maillot de líder de la montaña.

"Ganar aquí en la Vuelta es de las cosas más grandes que puede haber en el ciclismo, y para mí hoy es un sueño hecho realidad", aseguró en su llegada a meta.

Madrazo se metió en la fuga del día junto a su compañero Jetse Bol y junto a José Herrada (Cofidis), pasó primero por los dos puertos puntuables previo a la subida final, indédita, al Observatorio Astrofísico de Javalambre, donde pese a quedarse cortado remontó hasta la victoria.

"A falta de 50 kilómetros Herrada apretó y me dejó, gracias a mi compañero Jetse Bol pude volver a entrar. El equipo me dijo que guardara para mañana para la montaña pero dije que no, que 'hoy hay que entrar'", explicó.

"Tenía que ayudar a Jetse a ganar porque estaba más fuerte que yo. Pero luego en el puerto he ido a cambios de ritmo, Herrada estaba muy fuerte y no podía ir a su ritmo. He ido entrenado, he entrado, he visto que José flojeaba y al final he sido yo el ganador", celebró en este sentido.

Una victoria, la tercera en su carrera profesional y la de más importancia, que cree que no habría sido posible sin el maillot de la montaña. "La verdad que sí, si no llega a ser por el maillot no cojo la escapada, he salido con el objetivo de la montaña. Pero viendo las diferencias dije al equipo que no dejáramos para mañana lo que podíamos hacer hoy, y mira", apostilló.