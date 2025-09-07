Mads Pedersen (Lidl-Trek) se impone en la decimoquinta etapa de La Vuelta

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Mads Pedersen, del Lidl-Trek, se impuso este domingo en la decimoquinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad asturiana de A Veiga/Vegadeo y la gallega de Monforte de Lemos, sobre 167,8 kilómetros, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue con el maillot rojo de líder.

El velocista, maillot verde de la clasificación por puntos, logró por fin su ansiada primera victoria de etapa en la edición de este año de la 'grande' española tras ser el más rápido del pequeño grupo que se plantó en las calles de Monforte de Lemos y certificar así el plan de su equipo que le acertó a meter en la muy numerosa escapada de más de 40 corredores que se formó al inicio de un día tranquilo entre los favoritos antes del segundo día de descanso.

Así, aprovechando que la jornada arrancaba con dos puertos, uno de primera y otro de segunda categoría, rápidamente se formó un gran grupo como hace unos días, que contó con el beneplácito del pelotón de los favoritos y con nombres ilustres como el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG), el polaco Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) o el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

También se metió Pedersen, en un claro movimiento del Lidl-Trek para buscar el triunfo de etapa del danés, al que arropó, además de con Ciccone, con Julien Bernard, Amanuel Ghebreigzhabier y el español Carlos Verona. Una estrategia que encontró el premio final, aunque hubo suspense hasta los kilómetros finales por culpa del inquieto Vine y el belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step).

Estos dos corredores saltaron en el Alto de Barbeitos y plantaron batalla al plan del equipo estadounidense. Su distancia superó los dos minutos y lograron estar fugados hasta los kilómetros finales cuando fueron cazados después del paso por Sarria y de que la carretera se empinase para realizar una selección final. Pedersen resistió los ataques en su terreno menos favorable y ya todo quedó en su mano para la llegada final.

El velocista danés se quedó sin compañeros para este esprint, pero eso no le supuso ningún problema para demostrar que era el más fuerte y el claro rival a batir. Se pegó a la rueda del italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech), que le ejerció de lanzador involuntario, y batió a este y al venezolano Orluis Aular (Movistar Team), este finalmente segundo. Pedersen relevó así a su compatriota Magnus Court, ganador en 2021 en la localidad gallega, y conquistó su undécimo triunfo en una gran vuelta, cuarta en La Vuelta.

Por detrás, el pelotón con los favoritos a la general se lo tomó con calma y llegó a Monforte de Lemos a 13 minutos y medio, por lo que el danés Jonas Vingegaard afrontará el segundo día de descanso, en Pontevedra, como maillot rojo antes de la tercera y última semana de una carrera que volvió a estar marcada este domingo por las protestas a favor de Gaza.

Durante la etapa, una persona con una bandera palestina irrumpió de repente en la carretera, con caída posterior del español Javier Romo (Movistar Team), que enfadado por lo sucedido se fue a por esa persona, mientras que las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar de nuevo la seguridad en la llegada con un doble vallado. Un manifestante propalestino fue detenido por la Policía Nacional en espacio vallado dispuesto en el tramo final en las calles de Monforte de Lemos.