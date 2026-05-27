Óscar Pereiro publica 'A rueda de... Óscar Pereiro', una guía personal para iniciarse y mejorar en el ciclismo

Portada del libro 'A rueda de... Óscar Pereiro'. - LA ESFERA DE LOS LIBROS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El exciclista profesional español Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, ha dado el salto al mundo editorial con la publicación de 'A rueda de... Óscar Pereiro', un libro en el que comparte su experiencia y conocimientos con el objetivo de guiar tanto a quienes desean iniciarse en este deporte como a aquellos que buscan mejorar su rendimiento sobre la bicicleta.

Este volumen combina consejos prácticos con vivencias personales extraídas de una carrera al más alto nivel. Pereiro propone un recorrido "cercano y accesible" por los aspectos fundamentales del ciclismo: desde la elección de la bicicleta y el equipamiento adecuado, hasta nociones básicas de mecánica, entrenamiento y seguridad vial.

Todo ello está explicado desde la experiencia directa de Pereiro, quien formó parte del pelotón profesional durante una década. No obstante, el propio exfondista matiza que no se trata de una obra autobiográfica.

"Lo que vas a leer no es una biografía como tal, sino una guía para aquellos que quieran introducirse en este mundo tan bonito e increíble. He disfrutado y sigo disfrutando tanto de este maravilloso deporte que sentía la obligación de intentar llegar al corazón de la gente para que nuestra comunidad siga creciendo", explicó el gallego en declaraciones compartidas por la editorial.

En este sentido, Pereiro define la obra como una declaración de amor a la disciplina que ha marcado su vida. "Estoy seguro de que quienes se inicien en la aventura de jugar a ser ciclistas tendrán una vida más plena y saludable. Querida bicicleta y querido ciclismo, siempre os estaré agradecido por todo lo que me habéis aportado, porque sois culpables de una parte importante de mi felicidad", afirmó.