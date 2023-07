Pello Bilbao: "Esta victoria va por Gino Mäder"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Pello Bilbao (Bahrain Victorius) dedicó su victoria en la décima etapa del Tour de Francia, disputada entre Vulcania e Issoire sobre 168 kilómetros, un triunfo que dedicó al que fuera su compañero, el suizo Gino Mäder, fallecido en la Vuelta a Suiza 2023, y que rompe la 'maldición' española con la ronda gala cinco años después.

"La victoria es por Gino (Mäder). Fue duro preparar las últimas dos semanas, estuve con mi familia, con mi hija, intentando ser positivo. Lo intenté en las primeras dos etapas, estaba esperando mi momento. He hecho el movimiento correcto. Es mi primera victoria en el Tour después de más de 10 años como profesional", indicó el corredor vasco tras su victoria.

Bilbao explicó como se gestó su victoria, la primera para el ciclismo español en el Tour desde 2018. "Estábamos todos centrados, era un etapa importante, estábamos mentalizados, esperábamos una carrera dura. En un momento crítico, éramos cinco compañeros en el grupo delantero de 25, solo quería estar en la fuga correcta, si era posible con dos corredores", relató.

El corredor español reconoció que no pensó "en nada" cuando vio que Jumbo dejaba ir a un grupo desde el pelotón. "Solo pensaba en tirar a tope, a tope, era mi oportunidad. He esperado al momento, todo el mundo iba al límite. Hemos echado abajo la distancia y hemos ido a tope al frente. Krists Neilands ha hecho un ataque increíble, era el más fuerte, pero ha gastado mucha energía", comentó sobre el inicio del esprint definitivo.

"En los últimos tres kilómetros sabía que era el hombre más rápido del grupo, tenía la responsabilidad de cerrar los huecos. En los últimos metros he ido a tope. He cruzado la meta y he sacado todo lo que llevaba dentro", concluyó el corredor español, que dedicó su victoria a Gino Mäder, compañero en el Bahrain Victorius que falleció en la Vuelta a Suiza 2023, hace menos de un mes.