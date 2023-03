Sancionan al ciclista italiano Antonio Tiberi por matar al gato de un ministro de San Marino

ROMA, 28 Feb. (dpa/EP) -

El ciclista italiano Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) ha sido suspendido por su equipo de empleo y sueldo durante al menos 20 días tras ser multado por un tribunal de San Marino por matar a un gato con una carabina de aire comprimido el año pasado.

El Trek-Segafredo condenó "enérgicamente el reprobable acto", que califica de "clara violación del código de conducta del equipo", e informó de que donará el sueldo que no perciba el ciclista "a una organización apropiada de cuidado, protección y rescate de animales".

El periódico italiano Corriere de la Sera desveló de que el excampeón del mundo junior de contrarreloj había sido multado con 4.000 euros por un tribunal de San Marino por matar al gato, que pertenecía al ministro de Turismo del país, Federico Amati, en junio de 2022.

Tiberi explicó en noviembre al juez del caso que quería probar el alcance de un rifle recién comprado; primero apuntó a una señal de tráfico y le dio, y luego apuntó al gato y lo mató. "No tenía intención de matar al animal. Estaba convencido de que el arma no era letal", señaló Tiberi en el juzgado.

La web especializada en ciclismo Cyclingnews aseguró que Tiberi se trasladó a San Marino en marzo de 2022 y el Trek-Segafredo dijo que no habían tenido conocimiento del incidente. "El equipo se esfuerza por ayudar a los ciclistas a mejorar no solo como deportistas, sino como hombres y mujeres. El equipo trabajará estrechamente con Antonio para asegurar que se eduque y espera que tome las medidas necesarias para expresar su remordimiento y convertirse en una mejor persona", indicó el equipo.

Tiberi, de 21 años, ganó el título mundial junior de contrarreloj en 2019 y está considerado uno de los mayores talentos italianos de este deporte. Tuvo un comienzo prometedor en la temporada 2023, terminando séptimo en el UAE Tour y octavo en el Tour Down Under. Ahora se perderá al menos tres carreras, incluida la Tirreno-Adriático, y Trek-Segafredo dijo que no descartaba "nuevas medidas" contra él.