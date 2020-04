El Team Ineos no irá al Tour de Francia si no se garantiza la salud

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general del equipo británico Team Ineos, Dave Brailsford, tiene claro que su equipo no acudirá al Tour de Francia, que se disputará finalmente del 29 de agosto al 20 de septiembre tras ser aplazado por el coronavirus, si no se les garantiza su salud y unas condiciones mínimas de seguridad.

"Nos reservaríamos el derecho de retirar el equipo del Tour si lo consideramos necesario. Mientras esté en liza planearemos participar, pero controlaremos la naturaleza cambiante de cómo se desarrolla la pandemia y las garantías, como lo hicimos antes de París-Niza", comentó en declaraciones a 'The Guardian' recogidas por Europa Press.

Para Brailsford, esta decisión es además de prudente un enfoque "sensato, responsable y razonado", sobre todo después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prohibiera grandes eventos público hasta el 11 de julio y la organización del Tour de Francia se viera obligada a posponer la fecha de inicio de la 'Grande Boucle'.

La decisión de seguir adelante con el Tour ha suscitado fuertes críticas por parte de Devi Sridhar, presidente de Salud Pública Global de la Universidad de Edimburgo y asesor sobre la pandemia del Gobierno escocés, quien lo describió como una "receta para el desastre".

Y, en este sentido, el director del Team Ineos, gran dominador de la ronda francesa los últimos años con Chris Froome, Geraint Thomas y Egan Bernal, reconoció que se generará "un gran debate" sobre la vuelta a la normalidad, tras el confinamiento, de la sociedad y de las pruebas deportivas.

"La mayoría de las personas reconoce que el aprendizaje de la transición tras el confinamiento solo tendrá lugar una vez que comience. Supervisaremos la situación con mucho cuidado y, por supuesto, tomaremos nota de todos los consejos", advirtió.

Por su parte, el director del equipo Education First, Jonathan Vaughters, lamentó que se haya descartado disputar el Tour de Francia a puerta cerrada. "No veo la lógica en declarar que no lo harían a puerta cerrada. Sé que eso no sería tradición, pero me parece una buena opción, porque minimizas el riesgo. No quiero ver esa opción eliminada", remarcó.

"Nos gustaría ver las técnicas de mitigación adecuadas antes del evento. Tal vez en julio o agosto el virus haya disminuido hasta el punto de que no es un riesgo, pero puedo decir que si existe el riesgo de una segunda ola de coronavirus de la que el Tour podría ser parte, entonces exigiríamos que hubiera mitigación importante antes del evento", subrayó.