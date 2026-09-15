La VIII Clásica Otero se celebra este sábado en Madrid y aplaza la etapa en Villanueva del Pardillo. - CLÁSICA OTERO

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de la marcha ciclodeportiva Clásica Otero tendrá lugar el 19 de septiembre en el centro de Madrid y ha aplazado sin fecha la etapa en Villanueva del Pardillo, que estaba prevista para este domingo 20 de septiembre, según ha anunciado este martes la organización en un comunicado.

En la nota, los organizadores agradecieron la confianza, inscripción y el entusiasmo mostrado por los corredores en esta y las anteriores ediciones de la Clásica Otero, pero informaron de que debido a motivos técnicos se han visto en la obligación de modificar el programa previsto para este fin de semana.

De esta forma, la etapa de Madrid de alrededor de 25 kilómetros se celebrará el 19 de septiembre "con total normalidad", según el horario y recorrido previstos por el casco antiguo de la capital de España y con una incursión en el 'Circuito Enrique Otero' en la Casa de Campo, donde se llevará a cabo el tradicional avituallamiento de los 'clásicos'.

Con salida en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, la marcha ciclodeportiva transcurrirá por las calles más emblemáticas de la capital de España para reivindicar el uso de la bici como medio de transporte ecológico y sostenible dentro de los actos por la Semana Europea de la Movilidad.

En cambio, la jornada en Villanueva del Pardillo ha sido aplazada y la fecha en la que correrá se comunicará en las próximas semanas. "Somos conscientes de los inconvenientes que este aplazamiento puede ocasionar en vuestra planificación y por ello os pedimos nuestras más sinceras disculpas", indicaron los organizadores.

De esta forma, los corredores que hayan adquirido el dorsal para la etapa dominical de la Clásica Otero dispondrán de la inscripción para la nueva fecha o, en el caso de que no la vayan a disputar, de la devolución íntegra del importe de la mismo remitiendo un email a 'clasica@oterociclos.es' con el asunto 'devolución importe Clásica Otero 2026'.

"Os agradecemos enormemente la paciencia, comprensión y apoyo continuo a la Clásica Otero. Nos vemos este sábado 19 en Madrid para disfrutar juntos del ciclismo en la capital y reivindicar una movilidad más ecológica y sostenible", concluyó el comunicado.

En ediciones anteriores, la Clásica Otero ha homenajeado al ciclismo femenino y a los exciclistas Ángel Arroyo, José Manuel Moreno, campeón olímpico en Barcelona'92, Marino Lejarreta, Julio Jiménez 'El Relojero de Ávila', José Luis Navarro, Anselmo Fuerte, Eduardo Chozas y, entre otros, el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin.