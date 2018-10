La Vuelta presenta la salida de la última etapa en Alcorcón como la "más importante" de la carrera

Publicado 30/07/2018 12:33:26 CET

ALCORCÓN (MADRID), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a España 2018 presentó este lunes la salida de la etapa 21 de su recorrido en el municipio madrileño de Alcorcón, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, y considerado por su organizador, Javier Guillén, como la "etapa más importante" de esta edición, ya que el ciclista que no la tome "no podrá decir que ha terminado La Vuelta".

"Ayer tuve la oportunidad de estar comentando la última etapa (del Tour de Francia), y reflexionábamos acerca de cuál es la etapa más importante, y siempre es la última. El que no toma la salida en esta etapa entiende que ha quedado descalificado de la carrera. Quien no esté en la salida de Alcorcón, no podrá decir que ha terminado La Vuelta a España", señaló Guillén durante la presentación de la salida de la etapa 21 de La Vuelta en el Ayuntamiento de Alcorcón.

El director de Unipublic valoró la "colaboración público-privada" que mantuvo con el municipio madrileño, quien hizo valer el conocido dicho "la unión hace la fuerza", y resaltó que esta salida en Alcorcón será crucial gracias a su "extraordinaria afición" por el ciclismo. "La Vuelta quiere arroparse de público y necesitamos poblaciones que conciten a una gran cantidad de ellos por calidad y por cantidad", manifestó.

Javier Guillén entendió La Vuelta como algo "festivo" donde los aficionados "participen de manera activa". Por esa razón, adelantó que un día antes de la carrera, el 15 de septiembre, se ofrecerán numerosas actividades familiares por parte de los patrocinadores que sirvan como "calentamiento" para el plato fuerte del día siguiente. Además, el acceso a los autobuses de los equipos, quienes se instalarán dos horas antes de la salida (17.15 horas), será libre sin necesidad de "acreditación ni entrada especial".

Sobre la prueba, destacó el "alto nivel internacional", con una cobertura en los cinco continentes y presencia en más de 120 países, aunque el principal atractivo volverá a recaer sobre el Movistar Team, que volverá a intentarlo con sus tres principales líderes. "Como organizador quiero que vengan los mejores, y ahora mismo, Alejandro (Valverde), Nairo (Quintana) y Mikel Landa son tres de los mejores del pelotón", consideró.

"Cualquiera de los tres serían un gran ganador de La Vuelta y estoy encantado de que vengan. Además, creo que tienen una motivación extra, porque pese a ganar el Tour como equipo, quieren y necesitan a aspirar a más, y en la carrera de casa y la de su 'sponsor', será sin duda un gran aliciente", añadió Guillén.

DELGADO: "EL ESFUERZO DE LA VUELTA PARECE QUE MOLESTA"

La presentación tuvo como principal invitado al exciclista Pedro Delgado, quien celebra 30 años desde su histórico triunfo en el Tour de Francia. El segoviano se unió a las palabras de Guillén para pedir una mayor participación del público. "Cuando nos hablan de carreras grandes, de cuál es la más bonita, muchos dicen el Giro, pero no porque el recorrido sea más espectacular, sino por cómo se involucran los italianos en un evento que se encuentra en la puerta de su casa", recalcó.

Para el ahora comentarista, esta misma situación en La Vuelta "parece que molesta", sobre todo en las grandes ciudades y con una gran cantidad de tráfico, aunque valoró que haya "un punto que se está rompiendo" dentro del recibimiento por parte de los aficionados. "Afortunadamente, se está activando en España, aunque se tiene que activar de manera voluntaria por donde va la carrera", comentó.

Esta mejoría la percibió 'Perico' Delgado a través de los aspectos que van "cambiando" durante el recorrido y que ayudan a fomentar la carrera como una "fiesta". "Como seguidor lo ves y personalmente te sientes orgulloso por cómo la gente se rompe cuando pasa la carrera en un momento efímero y de pocos segundos", confesó el exciclista, quien además justificó esta participación no sólo para animar a los corredores, sino también para "enseñar tu ciudad".

LA ETAPA 21 RECORRERÁ SUS 10 KILÓMETROS INICIALES EN ALCORCÓN

Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, admitió que es un "evento muy importante" después de que el recorrido de esa etapa 21 haga 10 kilómetros iniciales en la propia ciudad, y aseguró que pondrá "muchísima ilusión" para que no decepcione, con un dispositivo de 100 agentes de seguridad que estarán coordinados con la policía nacional, la guardia civil y la propia organización de la carrera.

Precisamente, David Pérez se sorprendió de ver "detrás una organización muy compleja" a la hora de albergar una carrera de esta magnitud. "Cuando uno ve un paso tan efímero, detrás de ese paso hay trabajando miles de personas. Y todo para que salga bien, para que sea seguro y para que esta gran fiesta del deporte se celebre como debe ser", explicó.

Además, el alcalde agradeció el "buen ambiente" generado durante la colaboración con La Vuelta. "Javier (Guillén) es una persona que tiene muchas responsabilidades, pero de un día para otro nos resuelve las cosas y nos da soluciones. Da gusto trabajar con él y con todos los ciclistas. Ellos tienen el valor del esfuerzo y del sacrificio y nosotros tenemos mucho interés en trasladar esos valores a nuestros jóvenes", concluyó.