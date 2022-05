Zubero y Looser ganan la segunda etapa de la Titan Desert

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Julen Zubero (Krypteia) y la namibia Vera Looser (Tamayo Team) se han impuesto al esprint en la segunda etapa de la Skoda Titan Desert, disputada sobre 102 kilómetros entre las localidades marroquíes de Merzouga y Ksar Jdaid y que era el primer sector de la 'etapa maratón' de esta edición.

La jornada, marcada por el calor, el intenso ritmo y la variedad de un terreno arenoso y pedregoso, volvió a decidirse en el pelotón masculino en un esprint reducido de una decena de ciclistas en el que Julen Zubero fue más rápido que el suizo Konny Looser y el español Francisco Herrero, que se mantiene con el maillot rojo de líder de la general.

"Ha sido una sorpresa llevarme la etapa. Venía sufriendo mucho en la subida final. Al final he sabido navegar y he podido llevarme el triunfo", comentó Zubero.

El alicantino Pau Salvá se mantuvo en cabeza durante buena parte de la etapa, pero en los últimos 15 kilómetros comenzó a perder segundos hasta que sus perseguidores le cazaron en un momento de navegación del corredor del equipo Factor8 Cycling Project.

Por su parte, en categoría femenina Vera Looser privó a la española Anna Ramírez (KH-7) de lograr el doblete en un ajustadísimo esprint. Looser y Ramírez estuvieron en cabeza junto a la noruega Hildegunn Gjertrud durante los primeros 75 kilómetros, pero la excampeona en ruta de Noruega terminó por perder algo de comba a partir del tercer control de paso.

En la general, Ramírez conserva la cabeza con cuatro minutos de diferencia respecto a Looser. "Me veo fuerte y veo que no sufro cuando voy con mis rivales. Mañana seguiré la misma estrategia de hoy y saldré a todas. No me puedo descuidar", indicó.

Este martes se disputa el segundo sector de la 'etapa maratón', entre Ksar Jdaid y Fezzou, de 125 kilómetros y en el que los ciclistas no disponen de asistencia mecánica y tienen que trasladar lo necesario en sus mochilas. Arranca con un tramo rápido hasta afrontar un pequeño erg y los participantes se adentrarán en un tramo de minas, con dos subidas y bajadas.