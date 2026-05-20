Alejandro Davidovich Fokina 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los cuartos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina en un partido que terminó 6-2, 4-6, 6-4 en 2 horas y 38 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró dos quiebres de servicio, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Alejandro Davidovich Fokina respondió rompiendo el servicio de De Minaur dos veces, ganando el set 6-4. En el tercer y decisivo set, De Minaur consiguió dos quiebres de servicio, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 51% para De Minaur y 73% para Davidovich Fokina. De Minaur ganó un total de 101 puntos, mientras que Davidovich Fokina ganó 92 puntos.



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