Alejandro Davidovich Fokina 3 - 2 Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al bosnio Damir Dzumhur en un partido que finalizó con un resultado de 6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, llevándolos a un tiebreak que ganó Dzumhur 7-3. En el segundo set, Davidovich Fokina logró romper el servicio de Dzumhur dos veces, llevándose el set 6-3. El tercer set fue dominado por Dzumhur, quien rompió el servicio de Davidovich Fokina dos veces para ganar 6-2. En el cuarto set, Davidovich Fokina rompió el servicio de Dzumhur en tres ocasiones, cerrando el set 7-5. Finalmente, en el quinto set, Davidovich Fokina se impuso con tres breaks, llevándose el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio y ganó el 59% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Dzumhur tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos con su servicio.



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