Alejandro Davidovich Fokina 1 - 3 Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 7-6(7-4), 6-1, 6-3 en un partido que duró aproximadamente tres horas. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Alejandro Davidovich Fokina comenzó fuerte, logrando dos quiebres de servicio para ponerse 5-1. Thiago Agustin Tirante recuperó un quiebre, pero finalmente Davidovich Fokina cerró el set 6-4. - **Set 2:** El set fue muy igualado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 4-4. Davidovich Fokina logró un break para 5-4, pero Tirante recuperó inmediatamente el quiebre. El set se decidió en un tiebreak que Tirante ganó 7-4. - **Set 3:** Tirante dominó con quiebres en el segundo y cuarto juego, llevándose el set 6-1. - **Set 4:** Ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros juegos. Sin embargo, Tirante logró mantener su ventaja y cerró el set 6-3. **Estadísticas destacadas:** - **Thiago Agustin Tirante:** - 12 aces y 4 dobles faltas. - 59% de primeros servicios, ganando el 50% de esos puntos. - Ganó 6 de 6 puntos de quiebre disponibles. - **Alejandro Davidovich Fokina:** - 1 ace y 2 dobles faltas. - 67% de primeros servicios, ganando el 46% de esos puntos. - Salvó 7 de 12 puntos de quiebre en contra.



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