Alex Michelsen 2 - 3 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen en un emocionante partido que terminó 7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3 en 4 horas y 16 minutos. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks', pero fue Rafael Jodar quien se impuso en el tie-break, llevándose el set 7-6. En el segundo set, Alex Michelsen logró igualar el partido ganando en otro tie-break, 7-6. El tercer set fue para Michelsen, quien rompió el servicio de Jodar en momentos clave para ganar 6-4. Sin embargo, Jodar recuperó su forma en el cuarto set, aprovechando los 'breaks' para imponerse 6-3. En el decisivo quinto set, Jodar mostró su fortaleza al romper el servicio de Michelsen en dos ocasiones, asegurando la victoria con un 6-3 final. Rafael Jodar mostró un sólido servicio a lo largo del partido, logrando un 64% de primeros servicios y ganando el 73% de los puntos con su primer saque. Además, consiguió 13 aces y salvó 5 de 8 puntos de 'break'.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###