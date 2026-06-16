Alex de Minaur 2 - 0 Gabriel Diallo: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al canadiense Gabriel Diallo por 7-6, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 1 minuto. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks'. Gabriel Diallo rompió el servicio de Alex de Minaur en el segundo y sexto juego, mientras que De Minaur logró 'breaks' en el tercer y séptimo juego. Finalmente, el set se decidió en un 'tie-break', que Alex de Minaur ganó 10-8. En el segundo set, Alex de Minaur mostró un sólido desempeño al romper el servicio de Gabriel Diallo en el cuarto juego y manteniendo su propio servicio en todo momento, llevándose el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 53% de efectividad en su primer servicio y ganó el 69% de los puntos con su servicio. Además, logró 2 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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