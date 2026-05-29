Alex de Minaur 1 - 3 Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.





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El tenista checo Jakub Mensik ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Alex de Minaur por 0-6, 6-2, 6-2, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Alex de Minaur dominó completamente, ganando 6-0 y logrando tres 'breaks' sobre el servicio de Jakub Mensik. Sin embargo, Mensik se recuperó en el segundo set, rompiendo el servicio de De Minaur en tres ocasiones para llevarse el set 6-2. En el tercer set, Mensik continuó su dominio, logrando dos 'breaks' para ganar 6-2. Finalmente, en el cuarto set, Mensik aseguró su victoria con un marcador de 6-3, logrando un 'break' crucial. En términos de estadísticas de saque, Alex de Minaur tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 51% de los puntos con su servicio. Por otro lado, Jakub Mensik tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio, pero fue más efectivo en los puntos de retorno, ganando el 49% de ellos. Mensik también logró un total de 7 'breaks' en el partido, lo que fue clave para su victoria.



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