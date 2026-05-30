Aryna Sabalenka 2 - 0 Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de mayo de 2026.





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Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la australiana Daria Kasatkina con un resultado de 6-0, 7-5 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka dominó completamente, ganando 6-0, con tres 'breaks' sobre el servicio de Kasatkina. Sabalenka no concedió ningún juego, mostrando una eficacia notable en su saque, con un 69% de primeros servicios y ganando el 75% de los puntos con su primer saque. El segundo set fue más disputado, con Kasatkina rompiendo el servicio de Sabalenka en el primer juego. Sin embargo, Sabalenka recuperó rápidamente, logrando dos 'breaks' en el cuarto y duodécimo juegos, para cerrar el set 7-5. Sabalenka mantuvo un 72% de primeros servicios y ganó el 63% de los puntos jugados con su servicio en este set.



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